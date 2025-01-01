- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileMove
로컬 또는 공유 폴더에서 다른 폴더로 파일을 이동합니다.
|
bool FileMove(
Parameters
src_file_name
[in] 이동/이름변경할 파일명.
common_flag
[in] 파일 위치를 결정짓는 플래그. common_flag = FILE_COMMON 라면, 파일은 모든 클라이언트 터미널의 공유 폴더인 \Terminal\Common\Files에 있습니다. 그렇지 않으면 파일이 로컬 폴더에 있습니다(common_flag=0).
dst_file_name
[in] 작업 후의 파일명
mode_flags
[in] 엑세스 플래그. 매개 변수에는 FILE_REWRITE 및/또는 FILE_COMMON 2개의 플래그만 포함될 수 있습니다. 다른 플래그는 무시됩니다. 파일이 이미 존재하고 FILE_REWRITE 플래그를 지정하지 않으면 파일이 다시 작성되지 않고 함수가 false를 반환합니다.
반환 값
오류가 발생하면 함수는 false를 반환합니다.
참고
보안상의 이유로 파일 작업은 MQL5 언어로 엄격하게 제어됩니다. MQL5를 사용하여 파일 작업을 수행하는 파일은 파일 샌드박스 외부에 있을 수 없습니다.
새 파일이 이미 있는 경우 mode_flags 매개 변수에서 FILE_REWRITE 플래그가 사용 가능한지 여부에 따라 복제본이 만들어집니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
더 보기