MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableName
GlobalVariableName
글로벌 변수의 이름을 순서의 번호로 반환.
string GlobalVariableName(
매개변수
인덱스
[in] 글로벌 변수 목록의 시퀀스 번호. 이 값은 0보다 크거나 같아야 하며 GlobalVariablesTotal()보다 작아야 합니다.
값 반환
글로벌 변수 목록에서 순서 번호에 따른 글로벌 변수 이름. 오류에 대한 자세한 내용은, GetLastError()를 호출하십시오.
주의
글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.