글로벌 변수의 이름을 순서의 번호로 반환.

string  GlobalVariableName(
   int  index      // 글로벌 변수 목록의 글로벌 변수 번호
   );

매개변수

인덱스

[in]  글로벌 변수 목록의 시퀀스 번호. 이 값은 0보다 크거나 같아야 하며 GlobalVariablesTotal()보다 작아야 합니다.

값 반환

글로벌 변수 목록에서 순서 번호에 따른 글로벌 변수 이름. 오류에 대한 자세한 내용은, GetLastError()를 호출하십시오.

주의

글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.