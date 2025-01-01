문서화섹션
MQL5 リファレンス取引関数HistoryOrderSelect 

HistoryOrderSelect

기록에서 적절한 함수를 통해 추가로 호출할 주문을 선택합니다. 함수가 성공적으로 완료되면 true가 반환됩니다. 함수가 실패하면 false가 반환됩니다. 에러에 대한 더 많은 사항에 대해서는 GetLastError()을 호출하십시오.

bool  HistoryOrderSelect(
   ulong  ticket      // 주문 티켓
   );

매개 변수

ticket

[in]  주문 티켓.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

거래 내역의 주문을 "도구 상자" 표시줄의 "거래" 탭에 표시되는 현재 보류 주문과 혼동하지 마십시오. 취소되었거나 거래로 이어진 주문 목록은 클라이언트 터미널의 "도구 상자"에 있는 "내역" 탭에서 볼 수 있습니다.

HistoryOrderSelect()의 실행이 성공적으로 완료된 경우 내역에서 주문 목록을 지우고 호출에 사용할 수 있으며 단일 주문으로 복사합니다. HistorySelect()에서 선택한 모든 거래를 수행해야 하는 경우, HistoryOrderGetTicket()를 사용하는 것이 좋습니다.

예:

#define   TICKET    1819621374   // 알려진 주문 티켓, 예: 계정 히스토리에서 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- TICKET에 지정된 티켓으로 과거 주문을 선택
   if(!HistoryOrderSelect(TICKET))
     {
      PrintFormat("HistoryOrderSelect(%I64u) failed. Error %d"TICKETGetLastError());
      return;
     }
 
//--- 주문이 성공적으로 선택되면 해당 데이터를 가져오고 저널에 주문 설명을 표시
   ENUM_ORDER_TYPE   order_type  = (ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(TICKETORDER_TYPE);
   ENUM_ORDER_STATE  order_state = (ENUM_ORDER_STATE)HistoryOrderGetInteger(TICKETORDER_STATE);
   ENUM_ORDER_REASON order_reason= (ENUM_ORDER_REASON)HistoryOrderGetInteger(TICKETORDER_REASON);
   long              order_time  = HistoryOrderGetInteger(TICKETORDER_TIME_SETUP_MSC);
   string            order_symbol=HistoryOrderGetString(TICKETORDER_SYMBOL);
   double            order_vol_init=HistoryOrderGetDouble(TICKETORDER_VOLUME_INITIAL);
   double            order_vol_curr=HistoryOrderGetDouble(TICKETORDER_VOLUME_CURRENT);
   PrintFormat("%s Order %.2f/%s %s #%I64u %s by %s at %s",
               order_symbolorder_vol_init, (order_vol_curr>0 ? DoubleToString(order_vol_curr,2) : "0"),
               OrderTypeDescription(order_type), TICKETOrderStateDescription(order_state),
               OrderReasonDescription(order_reason), TimeMscToString(order_time));
   /*
   다양한 지정된 티켓에 대한 결과:
   EURUSD Order 0.50/0.50 Buy Limit #2812894647 Canceled by Client at 2024.09.04 19:02:31.793
   EURUSD Order 0.10/0 Sell #1753011743 Filled by Take Profit at 2023.06.12 17:04:20.353
   GBPUSD Order 0.10/0 Buy #1819621374 Filled by Client at 2023.07.24 06:16:25.746
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주문 유형 설명을 반환                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주문 상태 설명 반환                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderStateDescription(ENUM_ORDER_STATE state)
  {
   switch(state)
     {
      case ORDER_STATE_STARTED         :  return("Started");
      case ORDER_STATE_PLACED          :  return("Placed");
      case ORDER_STATE_CANCELED        :  return("Canceled");
      case ORDER_STATE_PARTIAL         :  return("Partial");
      case ORDER_STATE_FILLED          :  return("Filled");
      case ORDER_STATE_REJECTED        :  return("Rejected");
      case ORDER_STATE_EXPIRED         :  return("Expired");
      case ORDER_STATE_REQUEST_ADD     :  return("Request Add");
      case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY  :  return("Request Modify");
      case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL  :  return("Request Cancel");
      default                          :  return("Unknown state: "+(string)state);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주문 접수 이유 설명 반환                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderReasonDescription(const ENUM_ORDER_REASON reason)
  {
   switch(reason)
     {
      case ORDER_REASON_CLIENT   :  return("Client");
      case ORDER_REASON_MOBILE   :  return("Mobile");
      case ORDER_REASON_WEB      :  return("Web");
      case ORDER_REASON_EXPERT   :  return("Expert");
      case ORDER_REASON_SL       :  return("Stop Loss");
      case ORDER_REASON_TP       :  return("Take Profit");
      case ORDER_REASON_SO       :  return("Stop Out");
      default                    :  return("Unknown reason: "+(string)reason);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 말리세컨드로 시간을 반환                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

참고 항목

HistorySelect(), HistoryOrderGetTicket(), Order Properties