MQL5 リファレンス端末のグローバル変数
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
클라이언트 터미널의 글로벌 변수
글로벌 변수 작업을 위한 그룹 집합 기능이 있습니다.
클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 mql5 프로그램의 글로벌 범위에서 언급된 변수와 혼동해서는 안됩니다.
글로벌 변수는 마지막 액세스 이후 4주 동안 클라이언트 터미널에 보관된 후 자동으로 삭제됩니다. 글로벌 변수에 대한 액세스는 새 값을 설정하는 것뿐만 아니라 글로벌 변수 값을 읽는 것도 가능합니다.
클라이언트 터미널에서 시작된 모든 mql5 프로그램에서 클라이언트 터미널의 글로벌 변수에 동시에 액세스할 수 있습니다.
|
기능
|
액션
|
지정된 이름의 글로벌 변수가 있는지 확인
|
글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환
|
글로벌 변수 삭제
|
글로벌 변수 값 반환
|
글로벌 변수 목록에서 글로벌 변수의 이름을 순서 번호별로 반환
|
새 값을 글로벌 변수로 설정
|
모든 글로벌 변수의 내용을 디스크에 강제 저장
|
터미널의 현재 세션에만 존재하는 글로벌 변수로 새 값을 설정
|
조건별로 기존 글로벌 변수의 새 값을 설정
|
이름에 지정된 접두사가 있는 글로벌 변수를 삭제
|
글로벌 변수의 전체 수를 반환