클라이언트 터미널의 글로벌 변수

글로벌 변수 작업을 위한 그룹 집합 기능이 있습니다.

클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 mql5 프로그램의 글로벌 범위에서 언급된 변수와 혼동해서는 안됩니다.

글로벌 변수는 마지막 액세스 이후 4주 동안 클라이언트 터미널에 보관된 후 자동으로 삭제됩니다. 글로벌 변수에 대한 액세스는 새 값을 설정하는 것뿐만 아니라 글로벌 변수 값을 읽는 것도 가능합니다.

클라이언트 터미널에서 시작된 모든 mql5 프로그램에서 클라이언트 터미널의 글로벌 변수에 동시에 액세스할 수 있습니다.