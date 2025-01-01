//--- 그래픽 리소스 매개변수

string ExtResName="Resource";

int ExtResWidth=100;

int ExtResHeight=100;

uint ExtResData[];

int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

ResetLastError();

//--- 픽셀 배열의 크기를 설정합니다.

if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 픽셀 배열을 투명한 색상으로 채우고 이를 기반으로 그래픽 리소스를 만듭니다.

ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());



//--- 생성된 그래픽 리소스를 확인합니다.

//--- 현재 바의 시간과 가격 데이터를 가져옵니다.

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 마지막 틱 가격과 시간의 좌표를 사용하여 Bitmap 객체를 생성합니다.

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 생성된 비트맵 객체의 너비와 높이를 그래픽 리소스의 너비와 높이와 동일하게 설정합니다.

//--- 객체 앵커 포인트를 중심으로 설정합니다.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- 비트맵 객체에 대해 이전에 생성된 그래픽 리소스를 이미지 파일로 지정합니다.

//--- 이 경우 사용된 그래픽 리소스의 이름을 나타내기 위해 이름 앞에 "::"를 추가해야 합니다.

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);



//--- 투명도 200으로 GreenYellow 색상을 설정합니다.

uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- 그래픽 리소스의 전체 픽셀 배열을 설정된 색상으로 채웁니다.

ArrayInitialize(ExtResData,clr);

//--- DodgerBlue 색상을 사용하여 그리드 그리기

for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)

LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)

LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

//--- 그래픽 리소스 데이터 업데이트

Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);



//--- 리소스 및 그래픽 객체를 삭제하기 전에 3초 동안 기다립니다.

Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");

Sleep(3000);



//--- 리소스를 파일에 저장

ResetLastError();

if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))

{

Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 리소스 및 그래픽 객체 이미지 삭제

if(!ResourceFree("::"+ExtResName))

{

Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

{

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- 이제 이미지 너비만큼 왼쪽으로 이동한 마지막 틱의 가격과 시간 좌표를 사용하여 "그래픽 라벨" 객체를 생성합니다.

//--- 이전에 받은 마지막 틱 가격과 시간을 사용하여 화면 좌표를 가져옵니다.

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

obj_name="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 객체 앵커 포인트를 중심으로 설정합니다.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- 이미지 너비만큼 왼쪽으로 이동한 마지막 틱의 가격 및 시간 좌표를 그래픽 라벨 객체에 설정합니다.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 이전에 bmp 이미지로 저장한 리소스를 그래픽 라벨 객체에 대해 이미지 파일로 지정합니다.

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");

//--- 차트 업데이트

ChartRedraw();



//--- 그래픽 라벨 객체를 삭제하기 전에 3초 동안 기다립니다.

Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");

Sleep(3000);

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 그래픽 리소스 데이터 업데이트 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- 0차원이 전달되면 종료

if(width==0 || height==0)

return;

//--- 리소스 데이터를 업데이트하고 차트를 다시 그립니다.

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 수직선을 그립니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)

{

int tmp;

//--- Y로 정렬

if(y1>y2)

{

tmp=y1;

y1 =y2;

y2 =tmp;

}

//--- 이미지 경계 밖의 선

if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)

return;

//--- 이미지 경계 내에 머무르세요

if(y1<0)

y1=0;

if(y2>=ExtResHeight)

y2=ExtResHeight-1;

//--- 선을 그립니다

int index=y1*ExtResWidth+x;

for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)

ExtResData[index]=clr;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 수평선 그리기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)

{

int tmp;

//--- X로 정렬

if(x1>x2)

{

tmp=x1;

x1 =x2;

x2 =tmp;

}

//--- 이미지 경계 밖의 선

if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)

return;

//--- 이미지 경계 내에 머무르세요

if(x1<0)

x1=0;

if(x2>=ExtResWidth)

x2=ExtResWidth-1;

//--- 선을 그립니다

ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);

}