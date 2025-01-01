|
//--- 그래픽 리소스 매개변수
string ExtResName="Resource";
int ExtResWidth=100;
int ExtResHeight=100;
uint ExtResData[];
int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ResetLastError();
//--- 픽셀 배열의 크기를 설정합니다.
if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 픽셀 배열을 투명한 색상으로 채우고 이를 기반으로 그래픽 리소스를 만듭니다.
ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
//--- 생성된 그래픽 리소스를 확인합니다.
//--- 현재 바의 시간과 가격 데이터를 가져옵니다.
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 마지막 틱 가격과 시간의 좌표를 사용하여 Bitmap 객체를 생성합니다.
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 생성된 비트맵 객체의 너비와 높이를 그래픽 리소스의 너비와 높이와 동일하게 설정합니다.
//--- 객체 앵커 포인트를 중심으로 설정합니다.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 비트맵 객체에 대해 이전에 생성된 그래픽 리소스를 이미지 파일로 지정합니다.
//--- 이 경우 사용된 그래픽 리소스의 이름을 나타내기 위해 이름 앞에 "::"를 추가해야 합니다.
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
//--- 투명도 200으로 GreenYellow 색상을 설정합니다.
uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 그래픽 리소스의 전체 픽셀 배열을 설정된 색상으로 채웁니다.
ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- DodgerBlue 색상을 사용하여 그리드 그리기
for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- 그래픽 리소스 데이터 업데이트
Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
//--- 리소스 및 그래픽 객체를 삭제하기 전에 3초 동안 기다립니다.
Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
Sleep(3000);
//--- 리소스를 파일에 저장
ResetLastError();
if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
{
Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 리소스 및 그래픽 객체 이미지 삭제
if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
{
Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
{
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 이제 이미지 너비만큼 왼쪽으로 이동한 마지막 틱의 가격과 시간 좌표를 사용하여 "그래픽 라벨" 객체를 생성합니다.
//--- 이전에 받은 마지막 틱 가격과 시간을 사용하여 화면 좌표를 가져옵니다.
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
obj_name="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 객체 앵커 포인트를 중심으로 설정합니다.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 이미지 너비만큼 왼쪽으로 이동한 마지막 틱의 가격 및 시간 좌표를 그래픽 라벨 객체에 설정합니다.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 이전에 bmp 이미지로 저장한 리소스를 그래픽 라벨 객체에 대해 이미지 파일로 지정합니다.
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- 차트 업데이트
ChartRedraw();
//--- 그래픽 라벨 객체를 삭제하기 전에 3초 동안 기다립니다.
Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
Sleep(3000);
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 그래픽 리소스 데이터 업데이트 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- 0차원이 전달되면 종료
if(width==0 || height==0)
return;
//--- 리소스 데이터를 업데이트하고 차트를 다시 그립니다.
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수직선을 그립니다 |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
{
int tmp;
//--- Y로 정렬
if(y1>y2)
{
tmp=y1;
y1 =y2;
y2 =tmp;
}
//--- 이미지 경계 밖의 선
if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
return;
//--- 이미지 경계 내에 머무르세요
if(y1<0)
y1=0;
if(y2>=ExtResHeight)
y2=ExtResHeight-1;
//--- 선을 그립니다
int index=y1*ExtResWidth+x;
for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)
ExtResData[index]=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수평선 그리기 |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
{
int tmp;
//--- X로 정렬
if(x1>x2)
{
tmp=x1;
x1 =x2;
x2 =tmp;
}
//--- 이미지 경계 밖의 선
if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
return;
//--- 이미지 경계 내에 머무르세요
if(x1<0)
x1=0;
if(x2>=ExtResWidth)
x2=ExtResWidth-1;
//--- 선을 그립니다
ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
}