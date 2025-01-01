문서화섹션
OpenCL 버퍼를 생성하고 핸들을 반환합니다.

int  CLBufferCreate(
OpenCL 컨텍스트 처리   int   context,     // Handle to an OpenCL context
   uint  size,        // 버퍼 사이즈
   uint  flags        // OpenCL 버퍼의 속성을 지정하는 플래그 조합 
   );

Parameter

context

[in]  OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들.

size

[in]  버퍼 크기(바이트).

flags

[in]  플래그 조합을 사용하여 설정한 버퍼 속성: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

반환값

성공한 경우의 OpenCL 버퍼에 대한 핸들. 오류 발생 시 -1이 반환됩니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

참고

현재 다음과 같은 오류 코드가 사용됩니다.

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들이 잘못됨.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 메모리 불충분.
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – 버퍼 생성 내부 오류.

 