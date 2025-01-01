MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLBufferCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
OpenCL 버퍼를 생성하고 핸들을 반환합니다.
|
int CLBufferCreate(
Parameter
context
[in] OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들.
size
[in] 버퍼 크기(바이트).
flags
[in] 플래그 조합을 사용하여 설정한 버퍼 속성: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
반환값
성공한 경우의 OpenCL 버퍼에 대한 핸들. 오류 발생 시 -1이 반환됩니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.
참고
현재 다음과 같은 오류 코드가 사용됩니다.
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL 컨텍스트에 대한 핸들이 잘못됨.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 메모리 불충분.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – 버퍼 생성 내부 오류.