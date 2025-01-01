CLExecute

이 함수는 OpenCL 프로그램을 실행합니다. 이 함수에는 세 가지 버전이 있습니다:

1. 하나의 커널을 사용하여 커널 함수 시작

bool CLExecute(

int kernel

);

2. 작업 공간 설명이 포함된 여러 커널 복사본(OpenCL 함수) 시작

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. 작업 공간 설명 및 그룹 로컬 작업 하위 집합의 크기 지정을 사용하여 여러 커널 복사본(OpenCL 함수) 시작

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

Parameter

kernel

[in] OpenCL 커널에 대한 핸들.

work_dim

[in] 작업 공간의 규모.

global_work_offset[]

[in] 작업 공간의 초기 오프셋.

global_work_size[]

[in] 작업 하위 집합의 크기.

local_work_size[]

[in] 그룹의 로컬 작업 하위 집합의 크기.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

참고

다음 예에서 매개 변수의 사용을 고려하십시오.