MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetColors 

DXContextGetColors

그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 간격 띄우기의 이미지를 가져오기.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // 그래픽 컨텍스트 핸들  
   uint&  image[],                       // 이미지 픽셀 배열 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // 이미지 폭(픽셀)
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // 이미지 높이(픽셀)
   int    image_offset_x=0,              // X 간격 띄우기
   int    image_offset_y=0               // Y 간격 띄우기
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

이미지

[out] image_width*image_height 픽셀 배열 ARGB 형.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  이미지 폭(픽셀).

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  이미지 높이(픽셀).

image_offset_x=0

[in]  X 간격 띄우기.

image_offset_y=0

[in]  Y 간격 띄우기.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.