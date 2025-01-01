MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 간격 띄우기의 이미지를 가져오기.
|
bool DXContextGetColors(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
이미지
[out] image_width*image_height 픽셀 배열 ARGB 형.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] 이미지 폭(픽셀).
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] 이미지 높이(픽셀).
image_offset_x=0
[in] X 간격 띄우기.
image_offset_y=0
[in] Y 간격 띄우기.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.