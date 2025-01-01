문서화섹션
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLHandleType 

CLHandleType

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 OpenCL 핸들 유형을 반환합니다.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // OpenCL 개체의 핸들
   );

Parameter

핸들

[in]  OpenCL 객체에 대한 핸들: 컨텍스트, 커널 또는 OpenCL 프로그램.

반환값

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 사용되는 OpenCL 핸들 유형.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

식별자

설명

OPENCL_INVALID

잘못된 핸들

OPENCL_CONTEXT

OpenCL 컨텍스트 핸들

OPENCL_PROGRAM

OpenCL 프로그램 핸들

OPENCL_KERNEL

OpenCL kernel 핸들

OPENCL_BUFFER

OpenCL 버퍼 핸들