MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 OpenCL 핸들 유형을 반환합니다.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parameter
핸들
[in] OpenCL 객체에 대한 핸들: 컨텍스트, 커널 또는 OpenCL 프로그램.
반환값
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 사용되는 OpenCL 핸들 유형.
|
식별자
|
설명
|
OPENCL_INVALID
|
잘못된 핸들
|
OPENCL_CONTEXT
|
OpenCL 컨텍스트 핸들
|
OPENCL_PROGRAM
|
OpenCL 프로그램 핸들
|
OPENCL_KERNEL
|
OpenCL kernel 핸들
|
OPENCL_BUFFER
|
OpenCL 버퍼 핸들