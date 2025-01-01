- ArrayBsearch
ArrayPrint
단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널로 인쇄.
void ArrayPrint(
매개변수
array[]
[in] 단순 유형 또는 단순 구조의 배열.
digits=_Digits
[in] 실수 유형의 소수 자릿수. 기본값은 _Digits입니다.
separator=NULL
[in] 구조 요소 필드 값의 분리자. 기본값 NULL은 빈 줄을 의미합니다. 이 경우 공백이 분리자로 사용됩니다.
start=0
[in] 첫 번째 인쇄된 배열 요소의 인덱스. 기본적으로 영점 인덱스에서 인쇄됩니다.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 인쇄할 배열의 요소 수. 기본적으로 전체 배열이 표시됩니다 (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] 플래그 조합이 출력 모드를 설정 기본적으로 모든 플래그가 활성화됩니다:
- ARRAYPRINT_HEADER – 구조 배열에 대한 헤더 인쇄
- ARRAYPRINT_INDEX – 인덱스를 좌측에 인쇄
- ARRAYPRINT_LIMIT – 첫 100개 및 마지막 100개 배열 요소만 인쇄. 큰 배열의 일부만 인쇄하려는 경우에 사용.
- ARRAYPRINT_ALIGN – 인쇄된 값의 정렬을 활성화하며, 숫자는 우측에 정렬되고 선은 좌측에 정렬됩니다.
- ARRAYPRINT_DATE – 일시를 인쇄할 때 dd.mm.yyyy 서식에서 날짜를 인쇄합니다
- ARRAYPRINT_MINUTES – 일시를 인쇄할 때 HH:MM 서식에서 시간을 인쇄합니다
- ARRAYPRINT_SECONDS – 일시를 인쇄할 때 HH:MM:SS 서식에서 시간을 인쇄합니다
반환 값
아니오
참고
ArrayPrint()는 일부 구조 배열 필드를 저널로 인쇄하지 않으며, 배열 및 개체 포인터 필드는 건너뜁니다. 이 열들은 더 편리한 프리젠테이션을 위해 인쇄되는 것이 아닙니다. 모든 구조 필드를 인쇄해야 하는 경우 원하는 형식의 대략 인쇄 기능을 직접 작성해야 합니다.
예:
//--- 마지막 막대 10개 값을 인쇄
추가 참조