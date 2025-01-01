ArrayPrint

단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널로 인쇄.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

매개변수

array[]

[in] 단순 유형 또는 단순 구조의 배열.

digits=_Digits

[in] 실수 유형의 소수 자릿수. 기본값은 _Digits입니다.

separator=NULL

[in] 구조 요소 필드 값의 분리자. 기본값 NULL은 빈 줄을 의미합니다. 이 경우 공백이 분리자로 사용됩니다.

start=0

[in] 첫 번째 인쇄된 배열 요소의 인덱스. 기본적으로 영점 인덱스에서 인쇄됩니다.

count=WHOLE_ARRAY

[in] 인쇄할 배열의 요소 수. 기본적으로 전체 배열이 표시됩니다 (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] 플래그 조합이 출력 모드를 설정 기본적으로 모든 플래그가 활성화됩니다:

ARRAYPRINT_HEADER – 구조 배열에 대한 헤더 인쇄 ARRAYPRINT_INDEX – 인덱스를 좌측에 인쇄 ARRAYPRINT_LIMIT – 첫 100개 및 마지막 100개 배열 요소만 인쇄. 큰 배열의 일부만 인쇄하려는 경우에 사용. ARRAYPRINT_ALIGN – 인쇄된 값의 정렬을 활성화하며, 숫자는 우측에 정렬되고 선은 좌측에 정렬됩니다. ARRAYPRINT_DATE – 일시를 인쇄할 때 dd.mm.yyyy 서식에서 날짜를 인쇄합니다 ARRAYPRINT_MINUTES – 일시를 인쇄할 때 HH:MM 서식에서 시간을 인쇄합니다 ARRAYPRINT_SECONDS – 일시를 인쇄할 때 HH:MM:SS 서식에서 시간을 인쇄합니다



반환 값

아니오

참고

ArrayPrint()는 일부 구조 배열 필드를 저널로 인쇄하지 않으며, 배열 및 개체 포인터 필드는 건너뜁니다. 이 열들은 더 편리한 프리젠테이션을 위해 인쇄되는 것이 아닙니다. 모든 구조 필드를 인쇄해야 하는 경우 원하는 형식의 대략 인쇄 기능을 직접 작성해야 합니다.

예:

//--- 마지막 막대 10개 값을 인쇄

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Check

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- 인쇄의 예

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

추가 참조

FileSave, FileLoad