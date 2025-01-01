GlobalVariableSetOnCondition

현재 값이 세 번째 매개변수 check_value와 같을 경우 기존 글로벌 변수의 새 값을 설정합니다. 글로벌 변수가 없으면 함수는 ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) 오류를 생성하고 false를 반환합니다.

bool GlobalVariableSetOnCondition(

string name,

double value,

double check_value

);

매개변수

이름

[in] 글로벌 변수 이름.

값

[in] 새 값.

check_value

[in] 글로벌 변수의 현재 값을 확인하는 값.

값 반환

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 호출하십시오. 글로벌 변수의 현재 값이 check_value와 다르면 함수는 false를 반환합니다.

주의

함수는 글로벌 변수에 대한 아토믹 액세스를 제공하므로 하나의 클라이언트 터미널에서 동시에 작동하는 엑스퍼트 어드바이저의 상호 작용에 따라 뮤텍스를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.