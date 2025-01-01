- CharToString
NormalizeDouble
플로팅 포인트 숫자를 지정된 정확도로 반올림 합니다.
double NormalizeDouble(
매개변수
값
[in] 플로팅 포인트가 있는 값.
자릿수
[in] 정확도 형식, 점 뒤의 자릿수(0-8).
값 반환
사전 설정 정확도와 함께 double 유형의 값.
주의
StopLoss, TakeProfit의 계산된 값과 보류 중인 주문에 대한 공개 가격 값은 Digits()로 얻을 수 있는 정확한 값으로 정규화 해야합니다.
Print() 기능을 사용하여 저널에 출력할 때 정규화된 숫자에 예상보다 많은 소수 자릿수가 포함될 수 있습니다. 예를 들어:
double a=76.671; // 소수점 3자리 정규화 숫자
터미널에 다음이 있습니다:
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
예를 들어:
double pi=M_PI;
추가 참조