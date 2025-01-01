- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TerminalClose
이 기능은 터미널의 작동을 명령합니다.
|
bool TerminalClose(
매개변수
ret_code
[in] 반환 코드, 작업 완료 시 클라이언트 터미널의 프로세스에서 반환됩니다.
값 반환
이 함수는 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
주의
TerminalClose() 기능은 터미널을 즉시 정지시키는 것이 아니라 터미널의 작동을 명령할 뿐 입니다.
TerminalClose()라고 하는 엑스퍼트 어드바이저의 코드는 즉시 완료를 위한 모든 준비가 되어 있어야 합니다(예: 이전에 열었던 모든 파일은 일반 모드에서 닫아야 함). 이 기능의 호출은 반환 작업자가 직접 수행해야 합니다.
ret_code 매개변수는 명령 프롬프트에서 시작할 때 터미널 작업의 프로그램 종료 이유를 분석하는 데 필요한 반환 코드를 나타낼 수 있습니다.
예를 들어:
|
//--- 매개변수 입력
추가 참조
Program running, Execution errors, Reasons for deinitialization