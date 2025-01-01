- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
이 함수는 문자열 끝에 하위 문자열을추가합니다.
|
bool StringAdd(
Parameter
string_var
[in][out] 추가할 다른 문자열.
add_substring
[in] 소스 문자열 끝에 추가할 문자열.
반환값
성공 시 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 얻으려면, GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
예:
|
void OnStart()
