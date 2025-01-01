문서화섹션
MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableSet 

GlobalVariableSet

글로벌 변수의 새 값을 설정. 변수가 없으면 시스템에서 새 글로벌 변수를 생성합니다.

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // 글로벌 변수 이름
   double  value      // 설정할 값
   );

매개변수

이름

[in]  글로벌 변수 이름.

[in]  새 숫자 값.

값 반환

성공하면 함수는 마지막 수정 시간을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은, GetLastError()를 호출하십시오.

주의

글로벌 변수 이름은 63자를 초과할 수 없습니다. 글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.