GlobalVariableSet
글로벌 변수의 새 값을 설정. 변수가 없으면 시스템에서 새 글로벌 변수를 생성합니다.
|
datetime GlobalVariableSet(
매개변수
이름
[in] 글로벌 변수 이름.
값
[in] 새 숫자 값.
값 반환
성공하면 함수는 마지막 수정 시간을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은, GetLastError()를 호출하십시오.
주의
글로벌 변수 이름은 63자를 초과할 수 없습니다. 글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.