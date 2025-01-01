//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 모든 계정 포지션에 의한 루프

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 해당 속성에 액세스할 포지션을 자동으로 선택하여 다음 포지션의 티켓을 가져옵니다.

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 포지션 유형을 가져오고 선택한 포지션에 대한 설명을 저널에 표시

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

결과:

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}