CLBufferFree

OpenCL 버퍼를 삭제합니다.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // OpenCL 버퍼에 대한 핸들링
   );

Parameter

buffer

[in]  OpenCL 버퍼에 대한 핸들.

반환값

없음. 내부 오류의 경우 _LastError의 값이 변경됩니다. 오류에 대해서는 GetLastError() 함수를 사용하십시오.