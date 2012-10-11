ArrayInsert

원본 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신되는 요소에 삽입.

bool ArrayInsert(

void& dst_array[],

const void& src_array[],

uint dst_start,

uint src_start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

매개변수

dst_array[]

[in][out] 수신 배열에 요소를 추가해야 합니다.

src_array[]

[in] 요소를 추가할 원본 배열.

dst_start

[in] 원본 배열에서 요소를 삽입하기 위한 수신 배열 인덱스.

src_start=0

[in] 원본 배열 요소를 삽입할 때 시작하는 수신 배열의 인덱스.

카운트

[in] 원본 배열에서 추가할 요소의 수 WHOLE_ARRAY는 지정된 인덱스에서 배열의 끝까지 모든 요소를 의미합니다.

반환 값

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류에 대한 정보를 가져오려면 GetLastError() 기능을 호출. 가능한 오류:

5052 – ERR_SMALL_ARRAY ( 시작 또는 카운트 매개변수가 잘못 설정되었거나 src_array[] 원본 배열이 비어있습니다),

5056 – ERR_SERIES_ARRAY (배열을 변경할 수 없습니다, 지표 버퍼),

4006 – ERR_INVALID_ARRAY (자체에 대한 복사가 허용되지 않거나, 배열 유형이 다르거나 클래스 유형이 다르거나, 클래스 개체 또는 소멸자 구조를 포함하는 고정 크기 배열이 있습니다),

4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS (배열에 POD 구조 가 포함되어 있지 않으므로 단순 복사가 불가능합니다),

dst_array[] 수신 배열 크기를 변경하는 동안 ArrayRemove() 기능 설명에 오류가 발생했습니다.

참고

함수가 고정 크기 배열에 사용되는 경우 dst_array[] 수신 배열의 크기는 변경되지 않습니다. dst_start 포지션에서 시작하여 수신 배열 요소가 우측 ("꺼짐" 요소의 마지막 카운트)으로 이동되고, 원본 배열에서 복사된 요소가 그 자리를 대신합니다.

SetIndexBuffer() 기능으로 지표 버퍼로 지정된 동적 배열에는 요소를 삽입할 수 없습니다. 지표 버퍼의 경우 터미널의 실행 하위 시스템에 의해 모든 크키 변경 작업이 수행됩니다.

원본 배열에서 요소는 src_start 인덱스에서 시작하여 복삽됩니다. 원본 배열 크기는 변경되지 않습니다. 수신 배열에 추가할 요소가 원본 배열 요소에 대한 링크가 아닙니다. 즉, 두 배열의 이후 요소 변경 사항은 두 번째 배열에 반영되지 않습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 고정 크기 배열을 선언하고 값을 채우기

int array_dest[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array_dest[i]=i;

}

//--- 원본 배열

int array_source[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array_source[i]=10+i;

}

//--- 요소를 삽입하기 전에 배열을 표시

Print("ArrayInsert() 호출 전");

ArrayPrint(array_dest);

ArrayPrint(array_source);

//--- 원본 배열에서 요소 3개를 삽입하고 수신 배열의 새 집합을 표시

ArrayInsert(array_dest,array_source,4,0,3);

Print("ArrayInsert() 호출 후 ");

ArrayPrint(array_dest);

/*

실행 결과

Before calling ArrayInsert()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

After calling ArrayInsert()

0 1 2 3 10 11 12 7 8 9

*/

추가 참조

ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree