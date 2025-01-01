- OnStart
이 함수는 EA 최적화 중 새 데이터 프레임을 처리하기 위해 TesterPass 이벤트가 발생할 때 EA 단위로 호출됩니다.
|
void OnTesterPass(void);
반환 값
반환값 없음
참고
TesterPass 이벤트는 Expert Advisor가 전략 테스터에서 최적화하는 동안 프레임을 받으면 자동으로 생성됩니다.
최적화 시작 중에 OnTesterDeInit() 또는 OnTesterPass() 이벤트 핸들러가 있는 EA가 별도의 터미널 차트에 자동으로 다운로드됩니다. 여기에는 테스터에 지정된 심볼과 기간이 있습니다. 이 함수는 최적화 중에 테스트 에이전트로부터 수신한 프레임을 처리하기 위한 것입니다. 테스트 결과가 포함된 프레임은 OnTester() 핸들러에서 FrameAdd() 함수를 사용하여 전송해야 합니다.
테스트 에이전트에서 FrameAdd() 함수를 사용하여 전송하는 최적화 프레임은 번들로 제공되며 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다. 따라서 TesterPass 이벤트뿐 아니라 모든 프레임이 OnTesterPass()로 도착하여 최적화가 종료되기 전에 처리되지 않을 수 있습니다. OnTesterDeinit()에서 모든 늦은 프레임을 수신하려면 FrameNext() 함수를 사용하여 코드 블록을 배치하십시오.
After completing OnTesterDeinit() optimization, it is possible to sort all received frames again using the FrameFirst()/FrameFilter and FrameNext() functions.
