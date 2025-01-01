CLBufferRead

OpenCL 버퍼를 배열로 읽고 읽기 요소 수를 반환합니다.

uint CLBufferRead(

int buffer,

const void& data[],

uint buffer_offset=0,

uint data_offset=0,

uint data_count=WHOLE_ARRAY

);

행렬과 벡터를 처리하기 위한 버전이 있습니다.

OpenCL 버퍼를 매트릭스로 읽고 성공하면 true를 반환합니다.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const matrxi& mat,

ulong rows=-1,

ulong cols=-1

);

OpenCL 버퍼를 벡터로 읽고 성공하면 true를 반환합니다.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const vector& vec,

ulong size-1,

);

Parameter

buffer

[in] OpenCL 버퍼의 핸들.

data[]

[in] OpenCL 버퍼에서 값을 수신하기 위한 배열. 참조에 의해 통과됨

buffer_offset

[in] OpenCL 버퍼의 오프셋(바이트)이며, 여기서 읽기가 시작됩니다. 기본적으로 읽기는 버퍼의 처음 시작부터 시작합니다.

data_offset

[in] OpenCL 버퍼의 값을 쓰기 위한 첫 번째 배열 요소의 인덱스. 기본적으로 읽기 값을 배열로 쓰는 작업은 제로 인덱스에서 시작됩니다.

data_count

[in] 읽어야 할 값의 수. 전체 OpenCL 버퍼는 기본적으로 읽힙니다.

mat

[out] 버퍼에서 데이터를 읽기 위한 행렬은 다음 세 가지 유형 중 하나일 수 있습니다 - matrix, matrixf 또는 matrixc.

vec

[out] 버퍼에서 데이터를 읽기 위한 벡터는 vector, vectorf 또는 vectorc의 세 가지 유형 중 하나일 수 있습니다.

rows=-1

[in] 매개변수가 지정되면 cols 매개변수도 지정되어야 합니다. 새 행렬의 차원을 지정하지 않으면 현재 차원이 사용됩니다. 값이 -1이면 행 수가 변경되지 않습니다.

cols=-1

[in] 매개변수를 지정하지 않으면 rows 매개변수도 건너뛰어야 합니다. 매트릭스는 규칙을 따릅니다: 두 매개변수가 모두 지정되거나 지정되지 않으면 오류가 발생합니다. 두 매개변수(rows 및 cols)가 모두 지정되면 행렬 크기가 변경됩니다. -1의 경우 컬럼의 개수는 변하지 않습니다.

size=-1

[in] 매개변수가 지정되지 않았거나 값이 -1이면 벡터 길이가 변경되지 않습니다.

반환값

읽기 요소의 수. 오류 발생 시 0이 반환됩니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

true 행렬 또는 벡터가 성공적으로 처리될 경우 그렇지 않을 경우 false.

참고

1차원 배열의 경우, OpenCL 버퍼에 데이터를 쓰기 시작하는 요소의 수는 AS_SERIES 플래그를 고려하여 계산됩니다.

2개 이상의 차원으로 구성된 배열은 1차원으로 표시됩니다. 이 경우 data_offset은 프레젠테이션에서 건너뛸 요소의 수이지 첫 번째 차원의 요소 수가 아닙니다.

방정식을 사용하여 Pi 계산 예: