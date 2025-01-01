문서화섹션
해당 차트에서 발견된 가장 높은 값의 색인을 반환합니다(현재 막대를 기준으로 이동).

int  iHighest(
   const string        symbol,              // 심볼
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // 주기
   ENUM_SERIESMODE     type,                // 시계열 식별자
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // 요소 수
   int                 start=0              // 인덱스
  );

Parameters

symbol

[in]  검색을 수행할 심볼. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.

timeframe

[in]  주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.

type

[in]  검색이 수행될 시계열의 식별자. ENUM_SERIESMODE의 어떤 값과도 같을 수 있습니다.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  검색을 수행해야 하는 시계열의 요소 수(현재 막대에서 인덱스 증가 방향으로)

start=0

[in]  가장 높은 값에 대한 검색이 시작되는 초기 막대의 인덱스(현재 막대를 기준으로 이동). 음수 값은 무시되고 0 값으로 대체됩니다.

반환 값

해당 차트에서 발견된 가장 높은 값의 색인(현재 막대를 기준으로 이동) 또는 오류 발생 시 -1. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.

예:

   double val;
//--- 20개 연속 막대 중 가장 높은 종가 계산
//--- 현재 기간에 인덱스 4에서 인덱스 23까지
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("iHighest() 호출 오류. Error code=%d",GetLastError());