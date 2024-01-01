//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_IndicatorRelease.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- 입력 매개 변수

input int MA_Period=15;

input int MA_shift=0;

input ENUM_MA_METHOD MA_smooth=MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;

//--- 지표 핸들을 저장

int MA_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 지표 핸들 생성

MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);

//--- 글로벌 변수 삭제

if(GlobalVariableCheck("MA_value"))

GlobalVariableDel("MA_value");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 글로벌 변수 값이 없는 경우

if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))

{

//--- 마지막 두 막대의 지표 값을 구함

if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- 지표 값에 대한 동적 배열

double values[];

if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)

{

//--- 마지막 막대에서 글로벌 변수 값으로 기억

if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))

{

//--- 지표의 핸들을 비움

if(!IndicatorRelease(MA_handle))

Print("IndicatorRelease() 실패. Error ",GetLastError());

else MA_handle=INVALID_HANDLE;

}

else

Print("GlobalVariableSet 실패. Error ",GetLastError());

}

}

}

//---

}