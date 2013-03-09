시그널섹션
필터
시그널 생성

사용자 계정에서 자동 실행을 사용하는 MetaTrader 5의 거래 시그널

시그널은 거래 계정에 있는 공급업자의 거래를 자동으로 복제할 수 있는 거래 복제 서비스입니다. 시그널을 사용하여 외환 거래 효율성을 높이십시오.

브로커 서버

저희는 계정에 복제하기에 가장 좋은 조건을 갖춘 시그널을 선택합니다:

최대 이익 안정성 1개월 이내 수익 하루중 50 USD 이하 리뷰 있음 레버리지 1:100 사용중 로봇
안정성 모두 보기
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
3 (2)
OnlyUJ 312% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 21 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.83 (4)
GoldenBug ICM 94% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 299% 다음 이후의 성장 2023 안정성  94% Algo 트레이딩 0 월별 299 USD  복사
Nguyen Ngoc Phuoc Nguyen Ngoc Phuoc
GCEA XAU 1 383% 다음 이후의 성장 2025 안정성  63% Algo 트레이딩 1 월별 50 USD  복사
Nguyen Viet Dong Nguyen Viet Dong
King222 334% 다음 이후의 성장 2025 안정성  93% Algo 트레이딩 1 월별 30 USD  복사
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 338% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 1 월별 50 USD  복사
Thang Chu Thang Chu
Gold Trend X 239% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 2 월별 50 USD  복사
Tjen Edy Riantq Tjen Edy Riantq
Tpfx 260% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Fredy Kurniawan Fredy Kurniawan
Fredy Jaya Raya 220% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Daniel Pinheiro Bortolansa Daniel Pinheiro Bortolansa
DPBB3 203% 다음 이후의 성장 2024 안정성  48% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Gabriel Rodrigues Dejavite Gabriel Rodrigues Dejavite
Maxximus Autotrader 208% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
구독자들 사이에서 유명 모두 보기
Ihor Hut Ihor Hut
4.92 (16)
MagicGW audcad L 1 821% 다음 이후의 성장 2024 안정성  90% Algo 트레이딩 138 월별 40 USD  복사
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.37 (9)
Golden Nuggets 1 005% 다음 이후의 성장 2025 안정성  94% Algo 트레이딩 86 월별 37 USD  복사
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.87 (13)
NoPain MT5 1 653% 다음 이후의 성장 2021 안정성  9% Algo 트레이딩 79 월별 30 USD  복사
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 714% 다음 이후의 성장 2025 안정성  95% Algo 트레이딩 34 월별 30 USD  복사
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 554% 다음 이후의 성장 2023 안정성  65% Algo 트레이딩 21 월별 40 USD  복사
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
3 (2)
OnlyUJ 312% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 21 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Jan Stancel Jan Stancel
2.64 (27)
JS SmartGrid Signal MG01 992% 다음 이후의 성장 2024 안정성  96% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.83 (4)
GoldenBug ICM 94% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Eloizio Coelho Alves Eloizio Coelho Alves
2.33 (1)
TULIP 935% 다음 이후의 성장 2025 안정성  64% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Walter Joseph Dillard Walter Joseph Dillard
2.5 (2)
HJM1 6 014% 다음 이후의 성장 2024 안정성  0% Algo 트레이딩 7 월별 30 USD  복사
Shengzu Zhong Shengzu Zhong
GoldWave signal 346% 다음 이후의 성장 2025 안정성  100% Algo 트레이딩 7 월별 30 USD  복사
하이 스코어 모두 보기
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.87 (13)
NoPain MT5 1 653% 다음 이후의 성장 2021 안정성  9% Algo 트레이딩 79 월별 30 USD  복사
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 554% 다음 이후의 성장 2023 안정성  65% Algo 트레이딩 21 월별 40 USD  복사
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
3 (2)
OnlyUJ 312% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 21 월별 30 USD  복사
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 714% 다음 이후의 성장 2025 안정성  95% Algo 트레이딩 34 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 258% 다음 이후의 성장 2021 안정성  99% Algo 트레이딩 3 월별 30 USD  복사
Ihor Hut Ihor Hut
4.92 (16)
MagicGW audcad L 1 821% 다음 이후의 성장 2024 안정성  90% Algo 트레이딩 138 월별 40 USD  복사
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 777% 다음 이후의 성장 2022 안정성  56% Algo 트레이딩 3 월별 35 USD  복사
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.83 (4)
GoldenBug ICM 94% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Tan Thiam Kiat Kelvin Tan Thiam Kiat Kelvin
TriumphCFD 1 248% 다음 이후의 성장 2025 안정성  94% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 731% 다음 이후의 성장 2020 안정성  99% Algo 트레이딩 1 월별 40 USD  복사
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 687% 다음 이후의 성장 2022 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 75 USD  복사
모두 보기
Ifeanyi Obi Ifeanyi Obi
5 (2)
DAN 353% 다음 이후의 성장 2025 안정성  80% Algo 트레이딩 2 월별 150 USD  복사
Alo Sk Alo Sk
Genius Amlan 156% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Oleksii Zadorozhnii Oleksii Zadorozhnii
JAMM Nasdaq Portfolio 204% 다음 이후의 성장 2025 안정성  93% Algo 트레이딩 0 월별 50 USD  복사
Po Yuan Chen Po Yuan Chen
TC Investment Multi Strategies 125% 다음 이후의 성장 2025 안정성  81% Algo 트레이딩 1 월별 30 USD  복사
Alan Rocchi Alan Rocchi
AlphaTrend 188% 다음 이후의 성장 2025 안정성  8% Algo 트레이딩 0 월별 999 USD  복사
Ruben Octavio Gonzalez Aviles Ruben Octavio Gonzalez Aviles
Deeptrader AI 105% 다음 이후의 성장 2025 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 199 USD  복사
Sui Pong Li Sui Pong Li
GoldHedge Martingale Pro 74% 다음 이후의 성장 2025 안정성  91% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Jacob Brockwell Jacob Brockwell
Terminator 68% 다음 이후의 성장 2025 안정성  96% Algo 트레이딩 1 월별 30 USD  복사
Valerii Vikulov Valerii Vikulov
The Stoic 72% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 37 USD  복사
Do Hoang Minh Do Hoang Minh
Ellita Master 60% 다음 이후의 성장 2025 안정성  32% Algo 트레이딩 0 월별 50 USD  복사
Yusuf Al Rasyid Dahlan Yusuf Al Rasyid Dahlan
Cuanin Trending 53% 다음 이후의 성장 2025 안정성  92% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Shafa Angger Linorika Shafa Angger Linorika
Stefa Juan 42% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Forex 모두 보기
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.87 (13)
NoPain MT5 1 653% 다음 이후의 성장 2021 안정성  9% Algo 트레이딩 79 월별 30 USD  복사
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 554% 다음 이후의 성장 2023 안정성  65% Algo 트레이딩 21 월별 40 USD  복사
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
3 (2)
OnlyUJ 312% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 21 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 258% 다음 이후의 성장 2021 안정성  99% Algo 트레이딩 3 월별 30 USD  복사
Ihor Hut Ihor Hut
4.92 (16)
MagicGW audcad L 1 821% 다음 이후의 성장 2024 안정성  90% Algo 트레이딩 138 월별 40 USD  복사
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 731% 다음 이후의 성장 2020 안정성  99% Algo 트레이딩 1 월별 40 USD  복사
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 687% 다음 이후의 성장 2022 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 75 USD  복사
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 785% 다음 이후의 성장 2024 안정성  97% Algo 트레이딩 3 월별 50 USD  복사
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 949% 다음 이후의 성장 2022 안정성  96% Algo 트레이딩 0 월별 999 USD  복사
Jose Luis Thenier Villa Jose Luis Thenier Villa
Tharos II LiquidityMinerEA 904% 다음 이후의 성장 2021 안정성  99% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 578% 다음 이후의 성장 2024 안정성  82% Algo 트레이딩 1 월별 999 USD  복사
Gold 모두 보기
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 554% 다음 이후의 성장 2023 안정성  65% Algo 트레이딩 21 월별 40 USD  복사
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 714% 다음 이후의 성장 2025 안정성  95% Algo 트레이딩 34 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 258% 다음 이후의 성장 2021 안정성  99% Algo 트레이딩 3 월별 30 USD  복사
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 777% 다음 이후의 성장 2022 안정성  56% Algo 트레이딩 3 월별 35 USD  복사
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.83 (4)
GoldenBug ICM 94% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Tan Thiam Kiat Kelvin Tan Thiam Kiat Kelvin
TriumphCFD 1 248% 다음 이후의 성장 2025 안정성  94% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 687% 다음 이후의 성장 2022 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 75 USD  복사
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 785% 다음 이후의 성장 2024 안정성  97% Algo 트레이딩 3 월별 50 USD  복사
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 949% 다음 이후의 성장 2022 안정성  96% Algo 트레이딩 0 월별 999 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 578% 다음 이후의 성장 2024 안정성  82% Algo 트레이딩 1 월별 999 USD  복사
Walter Joseph Dillard Walter Joseph Dillard
2.5 (2)
HJM1 6 014% 다음 이후의 성장 2024 안정성  0% Algo 트레이딩 7 월별 30 USD  복사
Crypto 모두 보기
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 687% 다음 이후의 성장 2022 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 75 USD  복사
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 785% 다음 이후의 성장 2024 안정성  97% Algo 트레이딩 3 월별 50 USD  복사
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 949% 다음 이후의 성장 2022 안정성  96% Algo 트레이딩 0 월별 999 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 578% 다음 이후의 성장 2024 안정성  82% Algo 트레이딩 1 월별 999 USD  복사
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 299% 다음 이후의 성장 2023 안정성  94% Algo 트레이딩 0 월별 299 USD  복사
Rasekh Amiri Rasekh Amiri
4.83 (2)
Goldora 464% 다음 이후의 성장 2025 안정성  62% Algo 트레이딩 3 월별 30 USD  복사
Nice Trader Aller Uja
Techno Long term 289% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 39 USD  복사
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
THPX AI 3I 367% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 1 월별 50 USD  복사
Juan Carlos Santaria Leuyacc Juan Carlos Santaria Leuyacc
Mateotrader25 1 122% 다음 이후의 성장 2024 안정성  0% Algo 트레이딩 1 월별 30 USD  복사
Aleksandr Ryzhkov Aleksandr Ryzhkov
Al fund 267% 다음 이후의 성장 2024 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Y Yessa Krishna Nugraha Y Yessa Krishna Nugraha
XAU For Living 304% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Johan Rodrigo Medina Espejo Johan Rodrigo Medina Espejo
4.33 (1)
Price Action 217% 다음 이후의 성장 2025 안정성  29% Algo 트레이딩 2 월별 30 USD  복사
USD 예금 통화의 시그널 모두 보기
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.87 (13)
NoPain MT5 1 653% 다음 이후의 성장 2021 안정성  9% Algo 트레이딩 79 월별 30 USD  복사
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 554% 다음 이후의 성장 2023 안정성  65% Algo 트레이딩 21 월별 40 USD  복사
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
3 (2)
OnlyUJ 312% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 21 월별 30 USD  복사
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 230% 다음 이후의 성장 2024 안정성  87% Algo 트레이딩 16 월별 30 USD  복사
Ihor Hut Ihor Hut
4.92 (16)
MagicGW audcad L 1 821% 다음 이후의 성장 2024 안정성  90% Algo 트레이딩 138 월별 40 USD  복사
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 777% 다음 이후의 성장 2022 안정성  56% Algo 트레이딩 3 월별 35 USD  복사
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.83 (4)
GoldenBug ICM 94% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 15 월별 30 USD  복사
Tan Thiam Kiat Kelvin Tan Thiam Kiat Kelvin
TriumphCFD 1 248% 다음 이후의 성장 2025 안정성  94% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 687% 다음 이후의 성장 2022 안정성  95% Algo 트레이딩 0 월별 75 USD  복사
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 785% 다음 이후의 성장 2024 안정성  97% Algo 트레이딩 3 월별 50 USD  복사
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 949% 다음 이후의 성장 2022 안정성  96% Algo 트레이딩 0 월별 999 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 578% 다음 이후의 성장 2024 안정성  82% Algo 트레이딩 1 월별 999 USD  복사
모든 시그널 보기 >>
구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.

 유튜브에서 트레이딩 시그널에 관한 튜토리얼 영상을 시청하십시오

관심 있는 시그널을 선택하시고 몇 번의 클릭만으로 구독하십시오. 모니터링되는 계정에는 상세한 통계 및 거래 내역이 제공됩니다. 시그널 구독 방법에 대한 튜터리얼 영상을 시청하십시오.

거래 시스템의 시그널을 독점 개발자로서 전 세계 수천 명의 가입자에게 판매할 수 있습니다. 당사의 서비스를 통해 귀하의 성공적인 전략은 적은 창업용 예산만으로도 수익을 창출할 수 있습니다.

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader {0} 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.