MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderTexturesSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderTexturesSet
셰이더 텍스쳐를 설정.
|
bool DXShaderTexturesSet(
매개변수
셰이더
[in] DXShaderCreate()에 생성된 셰이더의 핸들.
textures[]
[in] DXTextureCreate()를 사용하여 생성된 텍스처 핸들 배열.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
텍스처 배열의 크기는 셰이더 코드에 언급된 Texture2D 개체 수와 같아야 합니다.