셰이더 텍스쳐를 설정.

bool  DXShaderTexturesSet(
   int          shader,         // 셰이더 핸들
   const  int&  textures[]      // 구조 핸들의 배열
   );

매개변수

셰이더

[in] DXShaderCreate()에 생성된 셰이더의 핸들.

textures[]

[in] DXTextureCreate()를 사용하여 생성된 텍스처 핸들 배열.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

텍스처 배열의 크기는 셰이더 코드에 언급된 Texture2D 개체 수와 같아야 합니다.