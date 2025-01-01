MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
OpenCL 버퍼를 OpenCL 기능의 매개 변수로 설정합니다.
|
bool CLSetKernelArgMem(
Parameter
kernel
[in] OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들.
arg_index
[in] 함수 인수의 숫자, 번호 매기는 0으로 시작함.
cl_mem_handle
[in] OpenCL 버퍼에 대한 핸들.
반환값
성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.