OpenCL 버퍼를 OpenCL 기능의 매개 변수로 설정합니다.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들
   uint  arg_index,        // OpenCL 기능의 인수의 개수입니다.
   int   cl_mem_handle     // 핸들을 OpenCL 버퍼에 연결
   );

Parameter

kernel

[in]  OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들.

arg_index

[in]  함수 인수의 숫자, 번호 매기는 0으로 시작함.

cl_mem_handle

[in]  OpenCL 버퍼에 대한 핸들.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.