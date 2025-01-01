- Alert
CryptEncode
지정된 방법을 사용하여 배열의 데이터를 변환.
|
int CryptEncode(
매개변수
방법
[in] 데이터 변환 방법. ENUM_CRYPT_METHOD 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
data[]
[in] 소스 배열.
key[]
[in] 키 배열.
result[]
[out] 대상 배열.
값 반환
대상 배열의 바이트 양 또는 오류의 경우 0. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 기능을 호출.
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
