문서화섹션
MQL5 リファレンス共通関数CryptEncode 

CryptEncode

지정된 방법을 사용하여 배열의 데이터를 변환.

int  CryptEncode(
   ENUM_CRYPT_METHOD   method,        // 방법
   const uchar&        data[],        // 소스 배열
   const uchar&        key[],         // 키
   uchar&              result[]       // 대상 배열
   );

매개변수

방법

[in]  데이터 변환 방법. ENUM_CRYPT_METHOD 열거 값 중 하나일 수 있습니다.

data[]

[in]  소스 배열.

key[]

[in]  키 배열.

result[]

[out]  대상 배열.

값 반환

대상 배열의 바이트 양 또는 오류의 경우 0. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 기능을 호출.

예를 들어:

//+------------------------------------------------------------------+
//| ArrayToHex                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)
  {
   string res="";
//--- 확인
   if(count<0 || count>ArraySize(arr))
      count=ArraySize(arr);
//--- HEX string으로 변환
   for(int i=0; i<count; i++)
      res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string text="갈색 여우는 게으른 개를 뛰어넘는다";
   string keystr="ABCDEFG";
   uchar src[],dst[],key[];
//--- 키 준비
   StringToCharArray(keystr,key);
//--- 소스 배열 src[]로 텍스트 복사
   StringToCharArray(text,src);
//--- 초기 데이터 인쇄
   PrintFormat("초기 데이터: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
//--- key[]에서 DES 56 비트 키를 사용하여 src[] 암호화
   int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);
//--- 오류 확인
   if(res>0)
     {
      //--- 암호화 데이터 인쇄
      PrintFormat("인코드된 데이터: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));
      //--- dst[]를 src[]로 해독
      res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);
      //--- 오류 확인     
      if(res>0)
        {
         //--- 해독된 데이터 인쇄
         PrintFormat("해독된 데이터: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
        }
      else
         Print("CryptDecode에 오류. Error code=",GetLastError());
     }
   else
      Print("CryptEncode에 오류. Error code=",GetLastError());
  }

추가 참조

문자열 기능, CryptDecode()