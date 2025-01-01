데이터 타입

모든 프로그램은 데이터로 작동합니다. 데이터는 용도에 따라 유형이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 배열 구성 요소에 액세스하는 데 정수 데이터가 사용됩니다. 가격 데이터는 부동 소수점이 있는 2배 정밀도의 데이터에 속합니다. 이는 가격 데이터에 대한 특별한 데이터 유형이 MQL5에 제공되지 않는다는 사실과 관련이 있습니다.

다른 유형의 데이터는 다른 속도로 처리됩니다. 정수 데이터는 가장 빠른 속도로 처리됩니다. double 정밀 데이터를 처리하려면 특수 보조 프로세서가 사용됩니다. 그러나 부동 소수점으로 데이터를 내부적으로 표현하는 작업이 복잡하기 때문에 정수보다 느리게 처리됩니다.

동적 컴퓨터 메모리 할당/재할당으로 인해 문자열 데이터는 최대로 처리됩니다.

기본 데이터 유형은 다음과 같습니다:

복합 데이터 유형은 다음과 같습니다:

OOP 복합 데이터 유형을 추상 데이터 유형이라고 합니다.

color 및 datetime 유형은 Expert Advisor 또는 사용자 지정 지표 속성 테이블(입력 탭)에서 외부에서 정의된 매개변수를 쉽게 시각화하고 입력할 수 있는 경우에만 적합합니다. color 및 datetime 유형의 데이터는 정수로 표시됩니다. 정수 유형과 부동 소수점 유형을 산술(숫자) 유형이라고 합니다.

캐스팅을 명시적으로 지정하지 않는 한, 암시적 타입 캐스팅만이 표현식에 사용됩니다.

더 보기

타입캐스팅