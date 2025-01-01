ArrayResize

함수는 첫 번째 차원에 대해 새 크기를 설정합니다

int ArrayResize(

void& array[],

int new_size,

int reserve_size=0

);

매개변수

array[]

[out] 크기를 변경할 수 있는 배열.

new_size

[in] 첫 번째 차원의 새 크기.

reserve_size=0

[in] 예비로 가져올 분산 크기.

반환 값

성공적으로 실행되면 크기 조정 후 배열에 포함된 모든 요소의 수가 반환되고, 그렇지 않으면 -1이 반환되며 배열의 크기가 조정되지 않습니다.

ArrayResize()를 정적 배열, 시계열 또는 지표 버퍼에 적용하면 배열 크가가 동일하게 유지되고 이러한 배열은 재할당되지 않습니다. 이 경우, new_size<=ArraySize(array)이면, 함수는 new_size만 반환하며, 그렇지 않으면 -1 값을 반환됩니다.

참고

이 기능은 동적 배열에만 적용할 수 있습니다. SetIndexBuffer() 기능을 통해 지표 버퍼로 할당된 동적 배열의 크기는 변경할 수 없습니다. 지표 버퍼의 경우 크기 조정 작업은 모두 터미널의 런타임 하위 시스템에 의해 수행됩니다.

배열의 총 요소의 양은 2147483647을 초과할 수 없습니다.

메모리를 자주 할당할 경우 물리적 메모리 할당 수를 줄이려면 예약을 설정하는 세 번 째 변수를 사용하는 것이 좋습니다. 이후의 모든 ArrayResize 호출은 메모리를 물리적으로 재할당하지 않고 예약된 메모리 내에서 첫 번째 배열 차원의 크기만 변경합니다. 세 번째 매개변수는 물리적 메모리를 할당하는 동안에만 사용됩니다. 예를 들어:

ArrayResize(arr,1000,1000);

for(int i=1;i<3000;i++)

ArrayResize(arr,i,1000);

이 경우, 메모리가 두 번 재할당되며, 첫 번째는 3000회 반복 루프(배열의 크기가 1000으로 설정됨)에 들어가기 전에 i를 사용하는 두 번째는 2000과 같습니다. 세 번째 매개변수를 건너뛰면 2000 개의 물리적 메모리 재할당이 발행하여 프로그램 속도가 느려집니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 카운터

ulong start=GetTickCount();

ulong now;

int count=0;

//--- 빠른 버전의 데모를 위한 배열

double arr[];

ArrayResize(arr,100000,100000);

//--- 메모리 예약이 있는 모델이 얼마나 빨리 작동하는지 확인

Print("--- 빠른 테스트: ArrayResize(arr,100000,100000)");

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- 100,000 요소의 예약을 지정하는 새 배열 크기를 설정합니다!

ArrayResize(arr,i,100000);

//--- 라운드 수에 도달하면 배열 크기와 소요 시간을 표시

if(ArraySize(arr)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(arr)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(arr),(now-start));

start=now;

}

}

//--- 이제 메모리 예약이 없는 버전이 얼마나 느린지 보여줍니다

double slow[];

ArrayResize(slow,100000,100000);

//---

count=0;

start=GetTickCount();

Print("---- 느린 테스트: ArrayResize(slow,100000)");

//---

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- 추가 예약 없이 새 배열 크기를 설정

ArrayResize(slow,i);

//--- 라운드 수에 도달하면 배열 크기와 소요 시간을 표시

if(ArraySize(slow)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(slow)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(slow),(now-start));

start=now;

}

}

}

//--- 스크립트의 샘플 결과

/*

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) --- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(arr)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(arr)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(arr)=300000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) ---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(slow)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(slow)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(slow)=300000 Time=228511 ms

*/

추가 참조

ArrayInitialize