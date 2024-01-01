//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- 매개변수 입력

input string symbol="GBPUSD"; // 새 차트의 심볼

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // 새 차트의 시간프레임

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 차트에 지표를 먼저 첨부

int handle;

//--- 사용할 지표 준비

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // 실패하여 종료

//--- 현재 차트에 지표를 첨부하지만 별도의 창에 지표 첨부.

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("handle=%d로 %s/%s 지표를 차트에 연결하는데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- 프로그램 작업 종료

return;

}

//--- 지표를 표시하기 위해 차트를 새로고침

ChartRedraw();

//--- 마지막 두 지그재그 프랙쳐 찾기

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("마지막 두 지그재그 프랙쳐를 발견하는 데 실패하였습니다!");

//--- 프로그램 작업 종료

return;

}

//--- 이제 표준 편차 채널을 첨부

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("%s 개체를 생성하는 데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- 두 번째 포인트를 정의하는 채널이 생성되었습니다.

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- 채널에 대한 도구 설명 텍스트 설정

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- 차트 새로고침

ChartRedraw();

}

//--- 결과를 템플릿에 저장

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- 새 차트를 열고 저장된 템플릿을 적용

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- 그래픽 개체에 대한 도구 설명 사용

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- 차트에 저장된 템플릿 적용

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지그재그 핸들 생성 및 데이터 준비 보장 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- 지그재그 지표는 terminal_data_folder\MQL5\Examples에 위치해야 합니다

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: 지그재그 지표의 핸들을 생성하는 데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- 지표 핸들을 생성할 때 값을 계산하는 데 시간이 필요합니다

int k=0; // 지표 계산을 대기ㅎ한 시도 횟수

//--- 루프에서 계산을 기다렸다가 계산이 아직 준비되지 않은 경우 50밀리초로 일시 중지

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- 시도 횟수 표시

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- 50밀리초 동안 기다렸다가 지표가 계산될 때까지 기다리십시오

Sleep(50);

//--- 만약 100번 이상 시도한다면, 뭔가 잘못된 것입니다

if(k>100)

{

//--- 문제 보고

PrintFormat("%d 시도에 대한 지표를 계산에 실패하였습니다!");

//--- 프로그램 작업 종료

return false;

}

}

//--- 모든 것이 준비되고 지표가 생성되며 값이 계산됩니다.

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 마지막 2개의 지그재그 프랙쳐 검색 및 배열에 배치 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // 지그재그 값에 대한 배열

datetime times[]; // 시간을 가져오기 위한 배열

int size=100; // 배열의 크기

ResetLastError();

//--- 지표의 마지막 100개의 값을 복사

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- 복사한 값 수 확인

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: handle=%d를 사용하여 지표의 %d 값을 복사에 실패했습니다. 오류 코드 %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- 시계열에서와 같이 배열에 대한 액세스 순서 정의

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- 여기에 프랙쳐가 발견된 막대의 수를 쓰기

int positions[];

//--- 배열 크기 설정

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- 카운터

int i=0,k=0;

//--- 프랙쳐 검색을 시작

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- 비어있는 값에는 관심이 없습니다

if(v!=0.0)

{

//--- 막대 숫자를 기억하기

positions[k]=i;

//--- 프랙쳐의 지그재그 값을 기억하기

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- 카운터 증가

k++;

//--- 두 프랙처가 발견되면, 루프 중단

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- 시계열에서와 같이 배열에 대한 액세스 순서 정의

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: CopyTime()에서 %d 값을 복사에 실패했습니다. 오류 코드 %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- 막대가 열린 시간(마지막 2회 프랙처가 발생한 시간)을 열기

get_times[0]=times[positions[1]];// 마지막 값 하나만 첫 번째 프랙처로 기록됩니다

get_times[1]=times[positions[2]];// 끝에서 세 번째 값은 두 번째 프랙처입니다

PrintFormat("%s: first=%s, second=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- 성공

return true;

}