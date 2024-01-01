문서화섹션
MQL5 リファレンスチャート操作ChartSaveTemplate 

ChartSaveTemplate

지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장

bool  ChartSaveTemplate(
   long          chart_id,     // 차트 ID
   const string  filename      // 템플릿을 저장할 파일명
   );

매개변수

chart_id

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

파일명

[in]  템플릿을 저장할 파일명. ".tpl" 확장자는 파일명에 자동으로 추가되므로 지정할 필요가 없습니다. 템플릿은 data_folder\Profiles\Templates\에 저장되며, 터미널에서 수동 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 동일한 파일 이름을 가진 템플릿이 이미 있으면 이 파일의 내용을 덮어씁니다.

값 반환

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수 호출.

주의

템플릿을 사용하여 적용된 모든 지표 및 그래픽 개체와 함께 차트 설정을 저장한 다음 다른 차트에 적용할 수 있습니다.

예를 들어:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//|                             Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- 매개변수 입력
input string               symbol="GBPUSD";  // 새 차트의 심볼
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_H3// 새 차트의 시간프레임
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차트에 지표를 먼저 첨부
   int handle;
//--- 사용할 지표 준비
   if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return// 실패하여 종료
//--- 현재 차트에 지표를 첨부하지만 별도의 창에 지표 첨부.
   if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
     {
      PrintFormat("handle=%d로 %s/%s 지표를 차트에 연결하는데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  handle,
                  GetLastError());
      //--- 프로그램 작업 종료
      return;
     }
//--- 지표를 표시하기 위해 차트를 새로고침
   ChartRedraw();
//--- 마지막 두 지그재그 프랙쳐 찾기
   double two_values[];
   datetime two_times[];
   if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
     {
      PrintFormat("마지막 두 지그재그 프랙쳐를 발견하는 데 실패하였습니다!");
      //--- 프로그램 작업 종료
      return;
     }
//--- 이제 표준 편차 채널을 첨부
   string channel="StdDeviation Channel";
   if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
     {
      PrintFormat("%s 개체를 생성하는 데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",
                  EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
      return;
     }
   else
     {
      //--- 두 번째 포인트를 정의하는 채널이 생성되었습니다.
      ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
      //--- 채널에 대한 도구 설명 텍스트 설정
      ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");
      //--- 차트 새로고침
      ChartRedraw();
     }
//--- 결과를 템플릿에 저장
   ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- 새 차트를 열고 저장된 템플릿을 적용
   long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
   //--- 그래픽 개체에 대한 도구 설명 사용
   ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
   if(new_chart!=0)
     {
      //--- 차트에 저장된 템플릿 적용
      ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
     }
   Sleep(10000);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지그재그 핸들 생성 및 데이터 준비 보장        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
  {
   ResetLastError();
//--- 지그재그 지표는 terminal_data_folder\MQL5\Examples에 위치해야 합니다
   h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
   if(h==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: 지그재그 지표의 핸들을 생성하는 데 실패하였습니다. 오류 코드 %d",
                  __FUNCTION__,GetLastError());
      return false;
     }
//--- 지표 핸들을 생성할 때 값을 계산하는 데 시간이 필요합니다
   int k=0; // 지표 계산을 대기ㅎ한 시도 횟수
//--- 루프에서 계산을 기다렸다가 계산이 아직 준비되지 않은 경우 50밀리초로 일시 중지
   while(BarsCalculated(h)<=0)
     {
      k++;
      //--- 시도 횟수 표시
      PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
      //--- 50밀리초 동안 기다렸다가 지표가 계산될 때까지 기다리십시오
      Sleep(50);
      //--- 만약 100번 이상 시도한다면, 뭔가 잘못된 것입니다
      if(k>100)
        {
         //--- 문제 보고
         PrintFormat("%d 시도에 대한 지표를 계산에 실패하였습니다!");
         //--- 프로그램 작업 종료
         return false;
        }
     }
//--- 모든 것이 준비되고 지표가 생성되며 값이 계산됩니다.
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 마지막 2개의 지그재그 프랙쳐 검색 및 배열에 배치    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
  {
   double values[];         // 지그재그 값에 대한 배열
   datetime times[];        // 시간을 가져오기 위한 배열
   int size=100;            // 배열의 크기
   ResetLastError();
//--- 지표의 마지막 100개의 값을 복사
   int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- 복사한 값 수 확인
   if(copied<100)
     {
      PrintFormat("%s: handle=%d를 사용하여 지표의 %d 값을 복사에 실패했습니다. 오류 코드 %d",
                  __FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
      return false;
     }
//--- 시계열에서와 같이 배열에 대한 액세스 순서 정의
   ArraySetAsSeries(values,true);
//--- 여기에 프랙쳐가 발견된 막대의 수를 쓰기
   int positions[];
//--- 배열 크기 설정
   ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- 카운터
   int i=0,k=0;
//--- 프랙쳐 검색을 시작
   while(i<100)
     {
      double v=values[i];
      //--- 비어있는 값에는 관심이 없습니다
      if(v!=0.0)
        {
         //--- 막대 숫자를 기억하기
         positions[k]=i;
         //--- 프랙쳐의 지그재그 값을 기억하기
         get_values[k]=values[i];
         PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
         //--- 카운터 증가
         k++;
         //--- 두 프랙처가 발견되면, 루프 중단
         if(k>2) break;
        }
      i++;
     }
//--- 시계열에서와 같이 배열에 대한 액세스 순서 정의
   ArraySetAsSeries(times,true);   ArraySetAsSeries(get_times,true);
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
     {
      PrintFormat("%s: CopyTime()에서 %d 값을 복사에 실패했습니다. 오류 코드 %d",
                  __FUNCTION__,size,GetLastError());
      return false;
     }
//--- 막대가 열린 시간(마지막 2회 프랙처가 발생한 시간)을 열기
   get_times[0]=times[positions[1]];// 마지막 값 하나만 첫 번째 프랙처로 기록됩니다
   get_times[1]=times[positions[2]];// 끝에서 세 번째 값은 두 번째 프랙처입니다
   PrintFormat("%s: first=%s,  second=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- 성공
   return true;
  }

추가 참조

ChartApplyTemplate(), Resources