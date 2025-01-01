input int fake_parameter=3; // 무효 파라미터

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 프로그램이 컴파일된 빌드 번호를 가져옵니다

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- 재설정 근거 코드는 OnInit()에서도 얻을 수 있습니다

Print(__FUNCTION__," EA 재설정 중에 초기화 해제 근거 코드를 수신할 수 있습니다.");

//--- 초기화 해제 근거 코드를 가져오는 첫 번째 방법

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- 초기화 해제 근거 코드를 가져오는 두 번째 방법

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 해제 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 초기화 해제 근거 코드를 가져오는 첫 번째 방법

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);

//--- 초기화 해제 근거 코드를 가져오는 두 번째 방법

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- 초기화 해제 근거 코드를 가져오는 세 번째 방법

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 초기화 해제 근거 코드에 대한 텍스트 설명을 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="계정이 변경되었습니다";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="심볼 또는 타임프레임이 변경되었습니다";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="차트가 닫혔습니다";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="입력 매개변수가 변경되었습니다";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="프로그램 "+__FILE__+" 이 컴파일되었습니다";break;

case REASON_REMOVE:

text="프로그램 "+__FILE__+" 이 차트에서 제거되었습니다";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="차트에 새 템플릿이 적용되었습니다";break;

default:text="또 다른 근거";

}

//---

return text;

}