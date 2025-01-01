- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnDeinit
이 함수는 Deinit 이벤트가 발생할 때 지표 및 EA로 호출됩니다. 이것은 실행 중인 MQL5 프로그램의 초기화를 해제하는 데 사용됩니다.
|
void OnDeinit(
Parameters
reason
[in] 근거 코드 초기화 해제.
반환 값
반환값 없음
참고
다음과 같은 경우 EA 및 지표에 대해 Deinit 이벤트가 생성됩니다:
- 심볼 또는 차트 기간의 변경으로 인해 mql5 프로그램이 다시 초기화되기 전;
- 입력 변경으로 인한 재초기화 전;
- mql5 프로그램 언로드 전.
근거 파라미터는 다음 값을 가질 수 있습니다:
|
Constant
|
Value
|
Description
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
EA가 ExpertRemove() 함수 호출 작동을 중지했습니다
|
REASON_REMOVE
|
1
|
차트에서 프로그램이 제거됨
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
프로그램이 재컴파일됨
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
심볼이나 차트 기간이 변경됨
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
차트가 닫힘
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
입력이 유저에 의해 변경됨
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
계정 설정의 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결됨
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
적용된 다른 차트 템플릿
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
OnInit() 핸들러가 0이 아닌 값을 반환
|
REASON_CLOSE
|
9
|
터미널 닫힘
EA 초기화해제 근거 코드는 UninitializeReason() 함수 또는 사전 정의된 _UninitReason 변수에서 수신할 수 있습니다.
EA용 샘플 OnInit() 및 OnDeinit() 함수
|
input int fake_parameter=3; // 무효 파라미터
