- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
함수는 사전 설정된 값으로 숫자 배열을 초기화.
char 유형 배열 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
short 유형의 배열을 초기화 하는 경우
|
int ArrayInitialize(
int 유형의 배열을 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
long 유형의 배열을 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
float 유형의 배열을 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
double 유형의 배열을 초기화 하는 경우
|
int ArrayInitialize(
bool 유형의 배열을 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
uint 유형의 배열을 초기화하는 경우
|
int ArrayInitialize(
매개변수
array[]
[out] 초기화해야하는 숫자 배열.
값
[in] 모든 배열 요소에 설정해야 하는 새 값.
반환 값
초기화된 요소의 수.
참고
ArrayResize() 함수를 사용하면 메모리를 물리적으로 재배치하지 않고도 추가 확장을 위해 예약된 배열의 크기를 설정할 수 있습니다. 메모리 재배치 작업이 상당히 느리기 때문에 더 나은 성능을 위해 구현됩니다.
ArrayInitialize(array, init_val)를 사용하여 배열을 초기화하는 것이 아니라 이 배열에 할당된 동일한 예약 요소 값으로 초기화하는 것을 의미하지 않습니다. 배열을 추가로 확장할 때 ArrayResize() 함수를 사용하여 요소가 배열 끝에 추가되고 해당 값이 정의되지 않으며 대부분의 경우 init_value와 같지 않습니다.
예:
void OnStart()