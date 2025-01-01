문서화섹션
MQL5 リファレンス配列関数ArrayInitialize 

ArrayInitialize

함수는 사전 설정된 값으로 숫자 배열을 초기화.

char 유형 배열 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   char    array[],     // 초기화된 배열
   char    value        // 설정될 값
   );

short 유형의 배열을 초기화 하는 경우

int  ArrayInitialize(
   short   array[],     // 초기화된 배열
   short   value        // 설정될 값
   );

int 유형의 배열을 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   int     array[],     // 초기화된 배열
   int     value        // 설정될 값
   );

long 유형의 배열을 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   long    array[],     // 초기화된 배열
   long    value        // 설정될 값
   );

float 유형의 배열을 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   float   array[],     // 초기화된 배열
   float   value        // 설정될 값
   );

double 유형의 배열을 초기화 하는 경우

int  ArrayInitialize(
   double  array[],     // 초기화된 배열
   double  value        // 설정될 값
   );

bool 유형의 배열을 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   bool    array[],     // 초기화된 배열
   bool    value        // 설정될 값
   );

uint 유형의 배열을 초기화하는 경우

int  ArrayInitialize(
   uint    array[],     // 초기화된 배열
   uint    value        // 설정될 값
   );

매개변수

array[]

[out]  초기화해야하는 숫자 배열.

[in]  모든 배열 요소에 설정해야 하는 새 값.

반환 값

초기화된 요소의 수.

참고

ArrayResize() 함수를 사용하면 메모리를 물리적으로 재배치하지 않고도 추가 확장을 위해 예약된 배열의 크기를 설정할 수 있습니다. 메모리 재배치 작업이 상당히 느리기 때문에 더 나은 성능을 위해 구현됩니다.

ArrayInitialize(array, init_val)를 사용하여 배열을 초기화하는 것이 아니라 이 배열에 할당된 동일한 예약 요소 값으로 초기화하는 것을 의미하지 않습니다. 배열을 추가로 확장할 때 ArrayResize() 함수를 사용하여 요소가 배열 끝에 추가되고 해당 값이 정의되지 않으며 대부분의 경우 init_value와 같지 않습니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 동적 배열
   double array[];
//--- 100개 요소의 배열 크기를 설정하고 다른 10개의 요소 버퍼를 예약합니다
   ArrayResize(array,100,10);
//--- EMPTY_VALUE=DBL_MAX 값을 사용하여 배열 요소를 초기화
   ArrayInitialize(array,EMPTY_VALUE);
   Print("초기화 후 마지막 요소 10개 값");
   for(int i=90;i<100;i++) printf("array[%d] = %G",i,array[i]);
//--- 배열을 5개 요소로 확장
   ArrayResize(array,105);
   Print("ArrayResize(array,105) 후 마지막 요소 10개 값");
//--- 예약 버퍼에서 5개의 마지막 요소 값을 가저왔습니다
   for(int i=95;i<105;i++) printf("array[%d] = %G",i,array[i]);
  }