FileDelete
FileDelete
클라이언트 터미널의 로컬 폴더에 있는 지정된 파일을 삭제합니다.
bool FileDelete(
Parameters
file_name
[in] 파일명.
common_flag=0
[in] 파일 위치를 결정짓는 플래그. common_flag = FILE_COMMON 라면, 파일은 모든 클라이언트 터미널의 공유 폴더인 \Terminal\Common\Files에 있습니다. 그렇지 않으면, 파일은 로컬 폴더에 있습니다.
반환 값
오류가 발생하면 함수는 false를 반환합니다.
참고
보안상의 이유로 파일 작업은 MQL5 언어로 엄격하게 제어됩니다. MQL5를 사용하여 파일 작업을 수행하는 파일은 파일 샌드박스 외부에 있을 수 없습니다.
클라이언트 터미널의 로컬 폴더에 있는 지정된 파일을 삭제합니다 ( MQL5\Files 또는 테스트의 경우 MQL5\Tester\Files). common_flag = FILE_COMMON, 라면, 파일은 모든 클라이언트 터미널의 공유 폴더인 \Terminal\Common\Files에 있습니다.
예:
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.