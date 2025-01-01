MQL5 リファレンス文字列関数
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
문자열 함수
String 유형의 데이터로 작업하기 위한 함수 그룹입니다.
|
함수
|
기능
|
다른 문자열 끝에 문자열을 추가합니다.
|
문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환합니다
|
두 문자열을 비교하여 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 크면 1을 반환하고, 문자열이 같은 경우 0을, 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 작으면 -1을 반환합니다
|
전달된 매개 변수 문자열을 형성합니다
|
지정된 문자열을 선택한 심볼로 채웁니다
|
문자열에서 하위 문자열 검색
|
지정한 문자열 위치에 있는 숫자의 값을 반환합니다
|
지정된 심볼로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 길이를 제공합니다
|
문자열의 기호 수를 반환합니다
|
문자열의 지정된 길이(글자로)를 설정합니다
|
문자열에서 발견된 모든 하위 문자열을 일련의 심볼로 바꿉니다
|
메모리에 있는 문자열에 대해 지정된 크기의 버퍼를 예약합니다.
|
지정된 위치에 있는 심볼 값이 변경된 문자열의 복사본을 반환합니다
|
지정한 문자열에서 지정된 구분 심볼을 사용하여 하위 문자열을 가져오고 얻은 하위 문자열 수를 반환합니다
|
지정한 위치에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위 문자열을 추출합니다
|
선택한 문자열의 모든 심볼을 소문자로 변환합니다
|
선택한 문자열의 모든 심볼을 대문자로 변환합니다.
|
문자열의 왼쪽 부분에 있는 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기
|
문자열의 오른쪽에서 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기