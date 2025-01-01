문서화섹션
String 유형의 데이터로 작업하기 위한 함수 그룹입니다.

함수

기능

StringAdd

다른 문자열 끝에 문자열을 추가합니다.

StringBufferLen

문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환합니다

StringCompare

두 문자열을 비교하여 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 크면 1을 반환하고, 문자열이 같은 경우 0을, 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 작으면 -1을 반환합니다

StringConcatenate

전달된 매개 변수 문자열을 형성합니다

StringFill

지정된 문자열을 선택한 심볼로 채웁니다

StringFind

문자열에서 하위 문자열 검색

StringGetCharacter

지정한 문자열 위치에 있는 숫자의 값을 반환합니다

StringInit

지정된 심볼로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 길이를 제공합니다

StringLen

문자열의 기호 수를 반환합니다

StringSetLength

문자열의 지정된 길이(글자로)를 설정합니다

StringReplace

문자열에서 발견된 모든 하위 문자열을 일련의 심볼로 바꿉니다

StringReserve

메모리에 있는 문자열에 대해 지정된 크기의 버퍼를 예약합니다.

StringSetCharacter

지정된 위치에 있는 심볼 값이 변경된 문자열의 복사본을 반환합니다

StringSplit

지정한 문자열에서 지정된 구분 심볼을 사용하여 하위 문자열을 가져오고 얻은 하위 문자열 수를 반환합니다

StringSubstr

지정한 위치에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위 문자열을 추출합니다

StringToLower

선택한 문자열의 모든 심볼을 소문자로 변환합니다

StringToUpper

선택한 문자열의 모든 심볼을 대문자로 변환합니다.

StringTrimLeft

문자열의 왼쪽 부분에 있는 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기

StringTrimRight

문자열의 오른쪽에서 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기