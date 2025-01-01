- FileSelectDialog
FileFindFirst
이 함수는 지정된 필터에 따라 디렉토리의 파일 또는 subdirectories 검색을 시작합니다.
|
long FileFindFirst(
Parameters
file_filter
[in] 검색 필터. 파일을 검색할 \Files 디렉토리와 관련된 하위 디렉토리(또는 중첩된 하위 디렉토리 순서)를 필터에 지정할 수 있습니다.
returned_filename
[out] 반환된 매개 변수로, 이 매개 변수가 성공시 처음 발견된 파일 또는 하위 디렉토리의 이름이 배치됩니다. 파일명(확장자 포함), 디렉토리 및 하위 디렉토리만 검색 필터에 지정되었는지 여부에 관계없이 포함되지 않습니다.
common_flag
[in] 파일 위치를 결정짓는 플래그. common_flag = FILE_COMMON 라면, 파일은 모든 클라이언트 터미널의 공유 폴더인 \Terminal\Common\Files에 있습니다. 그렇지 않으면, 파일은 로컬 폴더에 있습니다.
반환 값
검색된 개체의 핸들을 반환합니다. 이 핸들은 FileFindNext() 함수를 기준으로 파일과 하위 디렉토리를 추가로 정렬하는 데 사용하거나, 파일이 없을 때 INVALID_HANDLE 및 필터에 해당하는 하위 디렉토리 를 정렬하는 데 사용됩니다(특히 디렉토리가 비어 있을 때). 검색 후 FileFindClose() 함수를 사용하여 핸들을 닫아야 합니다.
참고
보안상의 이유로 파일 작업은 MQL5 언어로 엄격하게 제어됩니다. MQL5를 사용하여 파일 작업을 수행하는 파일은 파일 샌드박스 외부에 있을 수 없습니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창 표시
