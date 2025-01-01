문서화섹션
MQL5 リファレンス配列関数ArraySize 

ArraySize

함수는 선택된 배열의 요소 수를 반환.

int  ArraySize(
   const void&  array[]    // 확인된 배열
   );

매개변수

array[]

[in]  모든 유형의 배열.

반환 값

int 유형의 값.

참고

1차원 배열의 경우 ArraySize 에서 반환할 값은 ArrayRange(array,0)과 같습니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 배열 생성
   double one_dim[];
   double four_dim[][10][5][2];
//--- 크기
   int one_dim_size=25;
   int reserve=20;
   int four_dim_size=5;
//--- 보조 변수
   int size;
//--- 백업 없이 할당된 메모리
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
   ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. 1차원 배열
   Print("+==========================================================+");
   Print("배열 크기:");
   Print("1. 1차원 배열");
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("0차원 크기 = %d, Array size = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. 다차원 배열
   Print("2 다차원 배열");
   size=ArraySize(four_dim);
   PrintFormat("0차원 크기 = %d, Array size = %d",four_dim_size,size);
//--- 차원 크기
   int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
   int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
   int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
   Print("확인:");
   Print("0차원 = 배열 크기 / (첫 번째 차원 * 두 번째 차원 * 세 번째 차원)");
   PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. 메모리 백업이 포함된 1차원 배열
   Print("3. 메모리 백업이 포함된 1차원 배열");
//--- 두 배 값
   one_dim_size*=2;
//--- 백업이 포함된 메모리 할당
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- 크기 인쇄
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("백업이 있는 크기 = %d, 실제 배열 크기 = %d",one_dim_size+reserve,size);
  }