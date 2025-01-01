문서화섹션
FileClose

이전에 FileOpen()에서 연 파일을 닫습니다.

void  FileClose(
   int  file_handle      // 파일 핸들
   );

Parameters

file_handle

[in]  FileOpen()에 의해 반환된 파일 서술자.

반환 값

값이 반환되지 않음.

예:

//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 입력 매개 변수
input string InpFileName="file.txt";    // 파일명
input string InpDirectoryName="Data";   // 디렉토리명
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 또는 UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 사용할 파일의 경로를 인쇄
   PrintFormat("Working %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 에러값 리셋
   ResetLastError();
//--- 읽기 목적으로 파일 열기(파일이 없는 경우 오류 발생).
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 파일 내용 인쇄
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- 파일 닫기
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());
  }