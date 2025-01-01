void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // 딜 티켓

ulong order_ticket; // 딜이 실행된 주문의 티켓

datetime transaction_time; // 딜이 실행된 시간

long deal_type ; // 트레이드 작업의 종류

long position_ID; // 포지션 ID

string deal_description; // 작업 설명

double volume; // 작업량

string symbol; // 딜의 심볼

//--- 거래 내역을 요청할 시작 및 종료 날짜를 설정합니다

datetime from_date=0; // 최초부터

datetime to_date=TimeCurrent();// 현재까지

//--- 지정된 기간의 딜 내역을 요청

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- 거래 리스트의 총수

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- 여기에서 각 거래를 처리

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- 딜 번호 형식을 잘 갖춥니다

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- 딜의 정보 보이기

Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 작업에 대한 문자열 설명을 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("잔고");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("보너스");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("추가 수수료");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("일별 수수료");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("월별 수수료");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("일별 에이전트 수수료");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("월별 에이전트 수수료");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("이자율");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="취소된 매입 거래"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="취소된 매수 거래"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",

descr, // 현재 설명

volume, // 거래량

symbol, // 거래 심볼

ticket, // 거래를 야기한 주문의 티켓

pos_ID // 거래가 포함된 위치의 ID

);

return(descr);

//---

}