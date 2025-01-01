MQL5 リファレンス산술 함수MathIsValidNumber
MathIsValidNumber
이것은 실수의 정확성을 체크합니다.
bool MathIsValidNumber(
Parameter
number
[in] 확인된 숫자 값.
반환값
확인된 값이 허용 가능한 실수일 경우 true를 반환합니다. 확인된 값이 +/- 무한대거나 "숫자가 아님"(NaN)이면 함수는 false를 반환합니다.
예:
double abnormal=MathArcsin(2.0);
