문서화섹션
MQL5 リファレンス산술 함수MathIsValidNumber 

MathIsValidNumber

이것은 실수의 정확성을 체크합니다.

bool  MathIsValidNumber(
   double  number      // 체크할 숫자
   );

Parameter

number

[in]  확인된 숫자 값.

반환값

확인된 값이 허용 가능한 실수일 경우 true를 반환합니다. 확인된 값이 +/- 무한대거나 "숫자가 아님"(NaN)이면 함수는 false를 반환합니다.

예:

   double abnormal=MathArcsin(2.0);
   if(!MathIsValidNumber(abnormal)) Print("Attention! MathArcsin(2.0) = ",abnormal); 

참고 항목

Real 유형 (double, float)