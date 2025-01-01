문서화섹션
MQL5 リファレンス산술 함수MathRand 

MathRand

0 - 32767 범위의 무작위 랜덤 정수를 반환합니다.

int  MathRand();

반환값

0 - 32767 범위의 정수 값.

참고

함수를 처음 호출하기 전에, MathSrand를 호출하여 무작위 난수 생성기를 초기 상태로 설정해야 합니다.

참고

MathRand() 대신에 rand()를 사용하실 수 있습니다.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 시작할 때마다 일련의 의사 난수 정수를 생성하도록 새로운 초기 상태를 설정합니다.
   MathSrand(GetTickCount());
//--- 루프에서 생성된 의사 난수 정수 10개를 저널에 표시합니다.
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Pseudorandom integer №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }