- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathRand
0 - 32767 범위의 무작위 랜덤 정수를 반환합니다.
int MathRand();
반환값
0 - 32767 범위의 정수 값.
참고
함수를 처음 호출하기 전에, MathSrand를 호출하여 무작위 난수 생성기를 초기 상태로 설정해야 합니다.
MathRand() 대신에 rand()를 사용하실 수 있습니다.
예:
//+------------------------------------------------------------------+