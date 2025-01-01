- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetTicket
해당 주문의 티켓을 반환하고 함수를 사용하여 추가로 작업할 주문을 자동으로 선택합니다.
|
ulong OrderGetTicket(
Parameter
index
[in] 현재 주문 리스트에 있는 주문 수.
반환값
ulong 타입의 값. 이 함수가 실패하면 0이 반환됩니다.
참고
현재 보류 주문을 클라이언트 터미널의 "도구 상자"의 "거래"탭에도 표시되는 포지션과 혼동하지 마십시오 주문은 거래를 수행하기 위한 요청이며, 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다.
포지션 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 및 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)의 "netting" 해석의 경우, 언제든지 하나의 포지션이 하나의 심볼에 대해 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다. Toolbox 창의 Trading 탭에도 표시되는 유효한 보류 주문과 포지션을 혼동하지 마십시오
개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), 하나의 심볼로 여러 포지션을 오픈할 수 있습니다.
함수 OrderGetTicket()은 주문에 대한 데이터를 프로그램 환경으로 복사하고, OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() 호출을 계속하면 이전에 복사된 데이터가 반환됩니다. 즉, 주문 자체가 더 이상 존재하지 않을 수 있지만(또는 오픈 프라이스, 스탑 로스/이익 실현 수준 또는 만료일 변경) 이 주문의 데이터는 여전히 얻을 수 있습니다. 주문에 대한 새로운 데이터를 수신하려면 주문을 참조하기 전에 OrderGetTicket()으로 요청하는 것이 좋습니다.
예:
|
void OnStart()
