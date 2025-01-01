MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseTransactionCommit
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionCommit
트랜잭션 실행을 완료.
|
bool DatabaseTransactionCommit(
매개변수
database
[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 심각한 런타임 오류;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql 매개변수의 문자열이 비어있음;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – 충분하지 않은 메모리;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 요청을 UTF-8 문자열로 변환 중에 오류 발생;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 내부 데이터베이스 오류;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 유효하지 않은 데이터베이스 핸들;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – 요청 실행 오류.
참고
DatabaseTransactionCommit() 함수는 DatabaseBeginTransaction() 함수를 호출한 후 실행된 모든 트랜잭션을 완료합니다. 모든 트랜잭션은 DatabaseTransactionBegin() 호출로 시작하고 성공적으로 완료하기 위해 DatabaseTransactionCommit() 호출로 끝나야 합니다.
추가 참조
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback