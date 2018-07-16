//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//+------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"



input int days=7; // 며칠간 거래의 뎁스 내역

//--- 거래 이력의 한계를 글로벌 범위로 설정

datetime start; // 캐시 내 거래 이력 시작 날짜

datetime end; // 캐시 내 거래 이력 종료 날짜

//--- 글로벌 카운터

int orders; // 활성 주문 수

int positions; // 오픈 포지션 수

int deals; // 거래 내역 캐시의 거래 수

int history_orders; // 거래 내역 캐시의 주문 수

bool started=false; // 역관계의 플래그



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("로드할 기록의 제한: start - %s, end - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션, 주문 및 거래 카운터의 초기화 |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- 로드 이력

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Failed to load history from %s to %s to cache. Error code: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- 현재 값 획득

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("주문, 포지션 및 거래 카운터가 초기화되었습니다");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 이벤트가 도착하면 호출됩니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 및 내역 변경의 처리 예 |

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- 지정된 간격에서 프로그램 캐시로 거래 기록 다운로드

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Failed to load history from %s to %s to cache. Error code: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- 현재 값 획득

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- 활성 주문 건수가 변경되었는지 점검

if(curr_orders!=orders)

{

//--- 활성 주문 수가 변경되었습니다

PrintFormat("주문 건수가 변경되었습니다. 이전 값은 %d, 현재 값은 %d",

orders,curr_orders);

//--- 값 업데이트

orders=curr_orders;

}

//--- 오픈 포지션 수의 변화

if(curr_positions!=positions)

{

//--- 오픈 포지션 수가 변경되었습니다

PrintFormat("포지션 수가 변경되었습니다. 이전 값은 %d, 현재 값은 %d",

positions,curr_positions);

//--- 값 업데이트

positions=curr_positions;

}

//--- 거래 내역 캐시의 딜 수 변경

if(curr_deals!=deals)

{

//--- 거래 기록 캐시의 딜 수가 변경되었습니다

PrintFormat("딜 수가 변경되었습니다. 이전 값은 %d, 현재 값은 %d",

deals,curr_deals);

//--- 값 업데이트

deals=curr_deals;

}

//--- 거래 기록 캐시의 기록 주문 수 변경

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- 거래 기록 캐시의 기록 주문 수가 변경되었습니다

PrintFormat("기록 내 주문 수가 변경되었습니다. 이전 값은 %d, 현재 값은 %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- 값 업데이트

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- 캐시에서 요청할 거래 기록의 한도를 변경할 필요가 있는지 확인

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 내역 요청 시작 날짜 변경 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- 초기 간격, 지금 당장 작업을 시작할 경우

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- 거래 내역의 시작 제한이 없어지지 않도록 하십시오

//--- 예정일보다 1일 이상 경과

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- 캐시에 로드할 기록 시작 날짜를 수정

start=curr_start;

PrintFormat("로드할 거래 기록의 새 시작 제한: 시작 => %s",

TimeToString(start));

//--- 이제 업데이트된 간격에 대한 거래 기록을 다시 로드합니다

HistorySelect(start,end);

//--- 그 이상의 비교를 위해 딜과 주문 카운터를 수정

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* 샘플 결과:

로드할 기록의 한계: 시작 - 2018.07.16 18:11, 끝 - 2018.07.23 18:11

주문, 포지션 및 거래 카운터가 성공적으로 초기화되었습니다.

주문 수가 변경되었습니다. 이전 값 0, 현재 값 1

주문 수가 변경되었습니다. 이전 값 0, 현재 값 1

포지션 수가 변경되었습니다. 이전 값 0, 현재 값 1

딜 수가 변경되었습니다. 이전 값 0, 현재 값 1

내역의 주문 수가 변경되었습니다. 이전 값 0, 현재 값 1

*/