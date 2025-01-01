- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
읽는 과정에서 파일의 끝을 정의합니다.
|
bool FileIsEnding(
Parameters
file_handle
[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.
반환 값
이 함수는 파일 포인터를 읽거나 이동하는 과정에서 파일 끝에 도달하면 true를 반환합니다.
참고
파일의 끝을 정의하기 위해 함수는 파일의 다음 문자열 읽기를 시도합니다. 문자열이 없으면 함수는 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.