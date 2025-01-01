- 指標スタイルの例
- 指標プロパティと関数との関係
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
고객 지표
사용자 지정 지표를 생성하는 데 사용되는 그룹 기능. 이러한 기능은 엑스퍼트 어드바이저 및 스크립트를 작성할 때 사용할 수 없습니다.
|
기능
|
액션
|
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: double 유형
|
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: int 유형
|
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: string 유형
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: double
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: int 유형
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: string 유형
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 반환: 정수 유형
지표 속성은 컴파일러 지시 또는 함수를 사용하여 설정할 수 있습니다. 이를 보다 잘 이해하려면 예제의 지표 스타일을 학습하는 것이 좋습니다.
사용자 지정 지표의 모든 필요한 계산은 사전에 설정된 OnCalculate()함수에 배치되어야 합니다. OnCalculate() 기능 호출의 간단한 형식을 사용하는 다음과 같은 경우
|
int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[])
rates_total 변수에는 지표 값 계산을 위한 입력 매개변수로 전달된 price[] 배열의 총 요소 수 값이 포함됩니다.
매개변수 prev_calculated는 이전 호출에서 OnCalculate()를 실행한 결과이며, 이를 통해 지표 값을 계산하기 위한 저장 알고리즘을 구성할 수 있습니다. 예를들어, 현재 값 rates_total = 1000, prev_calculated = 999, 이면 각 지표 버퍼의 값 하나만 계산하면 충분할 수 있습니다.
입력 배열 가격의 크기에 대한 정보를 사용할 수 없었다면 각 지표 버퍼의 1000개 값을 계산해야할 필요가 있었을 겁니다. OnCalculate() 값을 처음 호출할 때 prev_calculated = 0. price[] 배열이 변경된 경우 prev_calculated도 0입니다.
시작 매개변수는 계산을 위한 데이터가 없는 가격 배열의 초기 값 수를 나타냅니다. 예를 들어, 가속기 오실레이터 값(처음 37개 값이 계산되지 않음)을 입력 매개변수로 사용한 경우 = 37을 시작합니다. 예를 들어 다음과 같은 간단한 지표를 살펴보겠습니다:
|
#property indicator_chart_window
"탐색기" 창에서 가속기 오실레이터 지표 창으로 끌어다 놓으면 이전 지표의 값을 기준으로 계산이 수행됨을 알 수 있습니다.
결과적으로, OnCalculate()의 첫 번째 호출은 prev_calculated의 값이 0이 되며, 추가 호출에서는 (가격 차트의 막대 수가 증가할 때까지) rates_total 값과 같을 것입니다.
시작 매개변수의 값은 이 지표의 논리에 따라 가속기 지표의 값이 계산되지 않는 초기 막대 수와 정확히 같습니다. 사용자 지정 지표 Accelerator.mq5의 소스코드를 살펴보면 OnInit() 기능에 다음의 줄이 표시됩니다:
|
//--- 인덱스를 끌어올 첫 번째 막대를 설정
PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, empty_first_values) 함수를 사용하여 사용자 지정 지표의 0 지표 배열에 존재하지 않는 첫 번째 값의 수를 설정했으며, 이 값은 계산에 사용할 필요가 없습니다(empty_first_values). 따라서 다음과 같은 메커니즘이 있습니다:
- 지표의 초기값 수를 설정하며, 이 값은 다른 사용자 지정 지표의 계산에 사용해서는 안 됩니다;
- 계산 논리에 들어가지 않고 다른 사용자 지정 지표를 호출할 때 무시할 첫 번째 값의 수에 대한 정보를 가져옵니다.