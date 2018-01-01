문서화섹션
CalendarValueById

its ID를 기준으로 이벤트 값 설명 가져오기.

bool  CalendarValueById(
   ulong                value_id,     // 이벤트 값 ID 
   MqlCalendarValue&    value         // 이벤트 값을 수신하기 위한 변수
   );

매개변수

value_id

[in]  이벤트 값 ID.

[out]  이벤트 설명을 수신하기 위한 MqlCalendarValue 유형 변수.  다음을 확인 하세요캘린더 이벤트 핸들링 예제.

값 반환

성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻기 위해GetLastError() 함수 호출. 가능한 오류:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (일반 실행시간 오류),
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (국가를 찾을 수 없음),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (요청시간 제한 초과).

주의

이코노믹 캘린더로 작업하는 모든 기능은 무역 서버 시간 (TimeTradeServer)을 사용합니다. 즉, MqlCalendarValue 구조 및 시간과 CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory 기능의 시간 입력은 사용자의 로컬 시간이 아니라 거래 서버 시간대에 설정됩니다.

MqlCalendarValue structure는 actual_value, forecast_value, prev_value 와 revised_prev_value 필드의 value를 체크하고 세팅하는 메서드를 제공합니다. 만약 아무런 value도 없을 경우 필드는 LONG_MIN (-9223372036854775808)을 저장합니다.

이들 필드에 저장된 value에는 백만이 곱해집니다. 다음의 함수를 사용하여 MqlCalendarValu에서 밸류를 받을때 CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent and CalendarValueLast, 필드 밸류가 LONG_MIN과 같은지 확인해야 합니다; 만약 필드에 밸류가 지정된 경우 밸류를 얻기 위해서는 밸류를 1,000,000로 나누어 줘야 합니다. value를 가져오는 또 다른 방법은 MqlCalendarValue 구조의 함수를 사용하여 value를 확인하고 가져오는 것입니다.

예를 들어:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 일본의 국가 코드 (ISO 3166-1 Alpha-2)
   string japan_code="JP";
//--- 이벤트 발생 간격의 경계를 설정
   datetime date_from=D'01.01.2018';  // 2018년부터 모든 이벤트 받기
   datetime date_to=0;                // 0은 아직 발생하지 않은 이벤트를 포함하여 알려진 모든 이벤트를 의미함    
//--- 일본 이벤트 값의 배열 가져오기
   MqlCalendarValue values[];
   int values_count=CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,japan_code);
//--- 탐지된 이벤트 값을 따라 이동하기
   if(values_count>0)
     {
      PrintFormat("일본 이벤트 값의 수: %d",values_count);
      //--- 모든 "empty" 값 삭제 (actual_value==-9223372036854775808)       
      for(int i=values_count-1;i>=0;i--)
        {
         if(values[i].actual_value==-9223372036854775808)
            ArrayRemove(values,i,1);
        }
      PrintFormat("빈 값 삭제 후의 값의 수: %d",ArraySize(values));
     }
   else
     {
      PrintFormat("국가 코드 %s, 오류 %d에 대한 이벤트를 수신하지 못했습니다.",
                  japan_code,GetLastError());
      //--- 스크립트 미리 완료
      return;
     }
//--- values[] 배열에 10개 이하의 값을 남기기
   if(ArraySize(values)>10)
     {
      PrintFormat("값 목록을 10으로 줄이고 표시");
      ArrayRemove(values,0,ArraySize(values)-10);
     }
   ArrayPrint(values);
 
//--- 이제 알려진 value_id를 기준으로 이벤트 값 설명을 가져오는 방법을 표시하겠습니다
   for(int i=0;i<ArraySize(values);i++)
     {
      MqlCalendarValue value;
      CalendarValueById(values[i].id,value);
      PrintFormat("%d: value_id=%d value=%d impact=%s",
                  i,values[i].id,value.actual_value,EnumToString(ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT(value.impact_type)));
     }
//---
  }
/*
  결과:
  일본 이벤트 값의 수: 1734
  빈 값 삭제 후 값의 수: 1017
  값의 목록을 10으로 줄이고 표시
        [id] [event_id]              [time]            [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]
   [0] 56500  392030004 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00          0         900000       600000 -9223372036854775808           500000             1          0
   [1] 56501  392030005 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00          0         700000       700000 -9223372036854775808           700000             0          0
   [2] 56502  392030006 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00          0        1100000      1100000 -9223372036854775808           900000             1          0
   [3] 56544  392030007 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00          0        2300000      2500000 -9223372036854775808          2200000             2          0
   [4] 56556  392050002 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00          0        1630000      1630000              1610000          1620000             1          0
   [5] 55887  392020003 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00          0         400000       600000 -9223372036854775808          1300000             2          0
   [6] 55888  392020004 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00          0       -1800000     -3300000 -9223372036854775808         -2000000             1          0
   [7] 55889  392020002 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00          0         200000     -2300000             -1800000           300000             2          0
   [8] 55948  392020006 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00          1        1400000     -3400000 -9223372036854775808          -300000             1          0
   [9] 55949  392020007 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00          1       -1000000       300000 -9223372036854775808          -100000             2          0
  value_id를 기준으로 이벤트 값에 대한 간략한 데이터 표시
   0: value_id=56500 value=900000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
   1: value_id=56501 value=700000 impact=CALENDAR_IMPACT_NA
   2: value_id=56502 value=1100000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
   3: value_id=56544 value=2300000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE
   4: value_id=56556 value=1630000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
   5: value_id=55887 value=400000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE
   6: value_id=55888 value=-1800000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
   7: value_id=55889 value=200000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE
   8: value_id=55948 value=1400000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE
   9: value_id=55949 value=-1000000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE
*/

