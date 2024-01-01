//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetInteger.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 사용자 지정 심볼 명

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 심볼이 생성될 그룹의 이름

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 사용자 정의 심볼을 생성할 때 오류 코드를 가져옵니다.

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- 오류 코드가 0(심볼 생성 성공)도 아니고 5304(심볼이 이미 생성됨)도 아닌 경우 - 그대로 둠

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼의 속성을 저널에서 가져오고 출력합니다.

//--- (거래 모드, 스탑 주문 설치 수준 및 트레이딩 운영 중지 거리)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);



//--- 사용자 정의 심볼 속성에 대한 다른 값을 설정합니다.

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);



//--- 속성을 설정할 때 오류가 발생하면 저널에 해당 메시지를 표시합니다.

if(!res)

Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());



//--- 수정된 사용자 정의 심볼 속성을 저널에서 가져오고 인쇄합니다.

//--- (거래 모드, 스탑 주문 설치 수준 및 트레이딩 운영 중지 거리)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);



//--- 차트 주석에 스크립트 종료 키에 대한 힌트를 표시합니다.

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- Esc 또는 Del 키를 눌러 무한 루프를 종료할 때까지 기다립니다.

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- Del을 누르면 생성된 사용자 정의 심볼이 삭제됩니다.

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- 종료하기 전에 차트를 삭제

Comment("");

/*

결과:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Deal execution mode: INSTANT

Stops Level: 0

Freeze Level: 0

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Deal execution mode: MARKET

Stops Level: 10

Freeze Level: 3

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Create a custom symbol, return an error code |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 될 심볼명을 정의합니다.

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- 사용자 정의 심볼 생성에 실패했고 오류 5304가 아닌 경우 저널에 이를 보고합니다.

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- 성공

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remove a custom symbol |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- 종합시세 창에서 심볼 숨기기

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- 사용자 정의 심볼 삭제에 실패한 경우 이를 저널에 보고하고 'false'를 반환합니다.

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- 성공

return(true);

}