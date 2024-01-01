|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetInteger.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 사용자 지정 심볼 명
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 심볼이 생성될 그룹의 이름
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 사용자 정의 심볼을 생성할 때 오류 코드를 가져옵니다.
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- 오류 코드가 0(심볼 생성 성공)도 아니고 5304(심볼이 이미 생성됨)도 아닌 경우 - 그대로 둠
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼의 속성을 저널에서 가져오고 출력합니다.
//--- (거래 모드, 스탑 주문 설치 수준 및 트레이딩 운영 중지 거리)
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);
int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Deal execution mode: %s\n Stops Level: %d\n Freeze Level: %d",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);
//--- 사용자 정의 심볼 속성에 대한 다른 값을 설정합니다.
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);
//--- 속성을 설정할 때 오류가 발생하면 저널에 해당 메시지를 표시합니다.
if(!res)
Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());
//--- 수정된 사용자 정의 심볼 속성을 저널에서 가져오고 인쇄합니다.
//--- (거래 모드, 스탑 주문 설치 수준 및 트레이딩 운영 중지 거리)
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);
int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Deal execution mode: %s\n Stops Level: %d\n Freeze Level: %d",
CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,
StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);
//--- 차트 주석에 스크립트 종료 키에 대한 힌트를 표시합니다.
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- Esc 또는 Del 키를 눌러 무한 루프를 종료할 때까지 기다립니다.
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Del을 누르면 생성된 사용자 정의 심볼이 삭제됩니다.
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 종료하기 전에 차트를 삭제
Comment("");
/*
결과:
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Deal execution mode: INSTANT
Stops Level: 0
Freeze Level: 0
Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':
Deal execution mode: MARKET
Stops Level: 10
Freeze Level: 3
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a custom symbol, return an error code |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 될 심볼명을 정의합니다.
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- 사용자 정의 심볼 생성에 실패했고 오류 5304가 아닌 경우 저널에 이를 보고합니다.
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 성공
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remove a custom symbol |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 종합시세 창에서 심볼 숨기기
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- 사용자 정의 심볼 삭제에 실패한 경우 이를 저널에 보고하고 'false'를 반환합니다.
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 성공
return(true);
}