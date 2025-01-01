문서화섹션
이것은 거래 시그널을 관리하기 위한 함수 그룹입니다. 이 함수들은 다음을 허용합니다:

  • 거래 시그널에 대한 정보를 얻고, 복제를 위해 이용가능하며,
  • 신호 복제 설정을 가져오고 설정하며,
  • MQL5 언어 함수를 사용하여 시그널 복제를 구독하거나 구독을 취소합니다.

SignalBaseGetDouble

선택한 시그널에 대한 double 유형 속성 값을 반환합니다.

SignalBaseGetInteger

선택한 시그널에 대한 integer 타입 속성 값을 반환합니다.

SignalBaseGetString

선택한 시그널에 대한 string 타입 속성 값을 반환합니다.

SignalBaseSelect

시그널들 중에서 한 시그널을 선택합니다. 시그널을 사용하여 추가 작업을 위해 터미널에서 사용할 수 있습니다.

SignalBaseTotal

터미널에서 사용할 수 있는 총 시그널 양을 반환합니다.

SignalInfoGetDouble

시그널 복제 설정의 double 타입 속성 값을 반환합니다.

SignalInfoGetInteger

시그널 복제 설정의 integer 타입 속성 값을 반환합니다.

SignalInfoGetString

시그널 복제 설정의 string 타입 속성 값을 반환합니다.

SignalInfoSetDouble

시그널 복제 설정의 double 타입 속성 값을 설정합니다.

SignalInfoSetInteger

시그널 복제 설정의 integer 타입 속성 값을 설정합니다.

SignalSubscribe

트레이딩 시그널에 구독합니다

SignalUnsubscribe

구독 취소

 