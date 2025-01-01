MQL5 リファレンス売買シグナル
이것은 거래 시그널을 관리하기 위한 함수 그룹입니다. 이 함수들은 다음을 허용합니다:
- 거래 시그널에 대한 정보를 얻고, 복제를 위해 이용가능하며,
- 신호 복제 설정을 가져오고 설정하며,
- MQL5 언어 함수를 사용하여 시그널 복제를 구독하거나 구독을 취소합니다.
함수
기능
선택한 시그널에 대한 double 유형 속성 값을 반환합니다.
선택한 시그널에 대한 integer 타입 속성 값을 반환합니다.
선택한 시그널에 대한 string 타입 속성 값을 반환합니다.
시그널들 중에서 한 시그널을 선택합니다. 시그널을 사용하여 추가 작업을 위해 터미널에서 사용할 수 있습니다.
터미널에서 사용할 수 있는 총 시그널 양을 반환합니다.
시그널 복제 설정의 double 타입 속성 값을 반환합니다.
시그널 복제 설정의 integer 타입 속성 값을 반환합니다.
시그널 복제 설정의 string 타입 속성 값을 반환합니다.
시그널 복제 설정의 double 타입 속성 값을 설정합니다.
시그널 복제 설정의 integer 타입 속성 값을 설정합니다.
트레이딩 시그널에 구독합니다
구독 취소