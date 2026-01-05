경제 달력
이벤트 중요도
통화
경제 캘린더
이는 경제 뉴스를 기반으로 금융 시장을 근본적으로 분석하는 데 없어서는 안 될 도구다. 세계 최대 경제대국의 900개 이상의 지수는 공공 소스에서 수집한 실시간 데이터를 기반으로 합니다.
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 00:30, JPY, S&P 글로벌 제조 PMI, 예측: 48.9, 이전: 48.7
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 서비스 PMI, 예측: 52.3, 이전: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, 케이신 복합 PMI, 이전: 51.2
2026.01.05 07:30, CHF, 소매 판매 y/y
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 소비자 신용 m/m, 실제: £2.077 B, 예측: £1.261 B, 이전: £1.713 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoEM4 통화 공급 m/m, 실제: 0.8%, 예측: -0.1%, 이전: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 승인, 실제: 64.530 K, 예측: 66.261 K, 이전: 65.010 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 모기지 대출 m/m, 실제: £4.490 B, 예측: £4.309 B, 이전: £4.156 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE 순 개인 대출 m/m, 실제: £6.567 B, 예측: £5.699 B, 이전: £5.870 B
2026.01.05 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.05 13:55, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 실제: 2.043%, 이전: 2.079%
2026.01.05 13:55, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 실제: 2.060%, 이전: 2.117%
2026.01.05 13:55, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 실제: 2.116%, 이전: 2.146%
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 PMI
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 지불가격
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조업 고용
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 신규 주문
2026.01.05 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 실제: 3.540%, 이전: 3.570%
2026.01.05 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 실제: 3.475%, 이전: 3.500%
2026.01.05 21:00, KRW, 외환보유고, 실제: $428.05 B, 예측: $432.34 B, 이전: $430.66 B
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 51.9, 이전: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.6
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ 통화 기준, 실제: -9.8%, 예측: -6.7%, 이전: -8.5%
2026.01.06 00:00, SEK, 공현 대축일
2026.01.06 00:30, HKD, S&P 글로벌 PMI, 예측: 51.5, 이전: 52.9
2026.01.06 00:30, SGD, S&P 글로벌 PMI, 이전: 55.4
2026.01.06 03:35, JPY, JGB 10년 경매, 실제: 2.095%, 이전: 1.872%
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 58.7, 이전: 59.8
2026.01.06 05:00, INR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 59.7
2026.01.06 07:15, ZAR, S&P 글로벌 PMI, 예측: 48.7, 이전: 49.0
2026.01.06 07:45, EUR, CPI m/m, 실제: 0.1%, 예측: -0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI y/y, 실제: 0.8%, 예측: 0.9%, 이전: 0.9%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP m/m, 실제: 0.1%, 예측: 0.5%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP y/y, 실제: 0.7%, 예측: 0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.06 08:00, BRL, FIPE CPI m/m, 실제: 0.32%, 예측: 0.46%, 이전: 0.20%
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 55.4, 이전: 55.6
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 55.1
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 53.8, 이전: 55.0
2026.01.06 08:45, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 53.8
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:55, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 m/m
2026.01.06 09:00, GBP, 신차 등록 y/y
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 서비스 PMI
2026.01.06 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 복합 PMI
2026.01.06 10:00, NOK, HPI y/y, 실제: 5.0%, 예측: 6.2%, 이전: 6.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI n.s.a. m/m, 실제: -1.0%, 이전: -0.2%
2026.01.06 10:00, NOK, HPI s.a. m/m, 실제: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.06 10:45, EUR, 2년 노트 경매, 실제: 2.11%, 이전: 2.05%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 m/m, 실제: -1.7%, 이전: 0.2%
2026.01.06 11:00, EUR, 신차 등록 y/y, 실제: 9.7%, 이전: 2.5%
2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수, 실제: 44.7, 예측: 45.2, 이전: 44.1
2026.01.06 12:00, MXN, 소비자 신뢰 지수 n.s.a., 실제: 44.8, 이전: 44.0
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 49.1, 이전: 50.1
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 합성물 PMI, 예측: 48.2, 이전: 49.6
2026.01.06 13:00, EUR, CPI m/m, 실제: 0.0%, 예측: 0.3%, 이전: -0.2%
2026.01.06 13:00, EUR, CPI y/y, 실제: 1.8%, 예측: 2.3%, 이전: 2.3%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP m/m, 실제: 0.2%, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.06 13:00, EUR, HICP y/y, 실제: 2.0%, 예측: 2.6%, 이전: 2.6%
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 54.0, 이전: 54.1
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.06 15:00, EUR, Bbk 이사회 마우더러 연설
2026.01.06 15:47, NZD, GDT Price IndexGDT 물가 지수, 실제: 6.3%, 예측: 5.0%, 이전: -4.4%
2026.01.06 16:00, SGD, 외환보유고, 예측: $402.034 B, 이전: $400.020 B
2026.01.06 18:00, BRL, 무역 수지, 실제: $9.633 B, 예측: $8.076 B, 이전: $5.842 B
2026.01.07 00:30, AUD, 건물 승인 m/m, 실제: 15.2%, 예측: 0.1%, 이전: -6.1%
2026.01.07 00:30, AUD, 개인 주택 승인 m/m, 실제: 1.3%, 이전: -1.3%
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 52.7, 이전: 53.2
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.0
2026.01.07 07:00, EUR, 소매판매 m/m, 실제: 0.3%, 예측: 0.1%, 이전: 0.3%
2026.01.07 07:00, EUR, 소매 판매 y/y, 실제: 1.6%, 예측: 3.3%, 이전: 0.8%
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 서비스 PMI, 실제: 56.7, 예측: 52.1, 이전: 59.1
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 복합 PMI, 실제: 56.3, 이전: 57.8
2026.01.07 07:45, EUR, 소비자 신뢰 지수, 실제: 90, 예측: 86, 이전: 89
2026.01.07 08:00, CHF, 외환 보유금, 이전: ₣727.386 B
2026.01.07 08:25, CNY, 외환보유고, 실제: $3.358 T, 예측: $3.353 T, 이전: $3.346 T
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 43.6
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.2
2026.01.07 08:30, HKD, 외환보유고, 실제: $427.9 B, 예측: $424.7 B, 이전: $429.4 B
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 48.2
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.4
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 변화, 예측: -1 K, 이전: 1 K
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.3%
2026.01.07 08:55, EUR, 실업률 n.s.a., 예측: 2.899 M, 이전: 2.885 M
2026.01.07 08:55, EUR, 실업, 예측: 2.979 M, 이전: 2.973 M
2026.01.07 09:00, EUR, 정부 적자 – GDP 비율, 예측: 5.5%, 이전: 2.0%
2026.01.07 09:30, GBP, BoE 주택 지분 인출 q/q, 예측: £-9.949 B, 이전: £-16.118 B
2026.01.07 09:30, GBP, S&P 글로벌/CIPS 건설 PMI, 예측: 38.6, 이전: 39.4
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.1%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.07 10:00, EUR, HICP y/y, 예측: 0.9%, 이전: 1.1%
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.3%
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 2.1%, 이전: 2.1%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI, 이전: 129.33
2026.01.07 10:00, EUR, Core CPI, 이전: 122.67
2026.01.07 10:30, EUR, 10년 채권 경매, 이전: 2.67%
2026.01.07 10:30, INR, RBI M3 통화 공급 y/y
2026.01.07 10:30, GBP, 5년 만기 국고 길트 경매, 이전: 4.093%
2026.01.07 11:30, EUR, 소비자 신뢰도, 예측: 77.5, 이전: 81.5
2026.01.07 13:15, USD, ADP 비농업 고용 변화, 예측: 3 K, 이전: -31 K
2026.01.07 15:00, USD, JOLS 채용공고, 예측: 7.381 M, 이전: 7.670 M
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 PMI
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 고용
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 새 주문
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 지급가격
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 활동
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 재고량 변동, 예측: -1.736 M, 이전: -1.934 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil 재고 변동, 예측: 0.074 M, 이전: 0.543 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 수입 변화, 예측: -0.180 M, 이전: -0.957 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 연료 생산량 변동, 예측: -0.092 M, 이전: -0.076 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 주식 변동, 예측: 3.422 M, 이전: 4.977 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 생산량 변동, 예측: 0.087 M, 이전: -0.352 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 난방 오일 재고량 변동, 예측: 0.102 M, 이전: 0.134 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 재고 변동, 예측: 6.779 M, 이전: 5.845 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정제유 일일 투입량 변동, 이전: 0.071 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정유 공장 가동률 변동, 이전: 0.1%
2026.01.07 17:30, BRL, 외환 흐름
2026.01.07 21:10, USD, 보먼 연방 위원 연설
2026.01.07 23:30, JPY, 노무 현금 수익률 y/y, 예측: 2.0%, 이전: 2.6%
2026.01.07 23:30, JPY, 초과근무수당 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.5%
2026.01.07 23:30, JPY, 실제 급여 y/y, 예측: -0.4%, 이전: -0.7%
2026.01.07 23:50, JPY, 외국 채권 투자, 이전: ¥103.0 B
2026.01.07 23:50, JPY, 외국인 일본 주식 투자, 이전: ¥-1234.8 B
2026.01.08 00:30, AUD, 수출 m/m, 이전: 3.4%
2026.01.08 00:30, AUD, 수입 m/m, 이전: 2.0%
2026.01.08 00:30, AUD, 무역 수지, 예측: $4.725 B, 이전: $4.385 B
2026.01.08 03:35, JPY, JGB 30년 경매, 이전: 3.427%
2026.01.08 05:00, JPY, 소비자 신뢰 지수
2026.01.08 06:00, ZAR, 총 외화 보유고, 예측: $72.419 B, 이전: $72.068 B
2026.01.08 06:00, ZAR, 순 외화 보유고, 예측: $70.286 B, 이전: $70.024 B
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 m/m, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.08 07:00, EUR, 공장 주문 y/y, 예측: -1.3%, 이전: -0.7%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.9%
2026.01.08 07:00, NOK, 제조 생산성 y/y, 예측: 3.4%, 이전: 2.3%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산 m/m, 예측: -1.1%, 이전: -2.8%
2026.01.08 07:00, NOK, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.0%, 이전: 5.1%
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI m/m
2026.01.08 07:00, GBP, 핼리팩스 HPI y/y
2026.01.08 07:30, CHF, CPI m/m
2026.01.08 07:30, CHF, CPI y/y
2026.01.08 07:45, EUR, 수출, 이전: €51.730 B
2026.01.08 07:45, EUR, 수입품, 이전: €55.648 B
2026.01.08 07:45, EUR, 무역 수지, 예측: €-6.260 B, 이전: €-3.918 B
2026.01.08 08:30, EUR, 유럽중앙은행(ECB) 데 기노스 부총재 연설
2026.01.08 09:00, EUR, 실업률, 예측: 6.0%, 이전: 6.0%
2026.01.08 09:40, EUR, 5년 보노스 옥션, 이전: 2.471%
2026.01.08 09:50, EUR, 10년 OAT 옥션, 이전: 3.380%
2026.01.08 10:00, EUR, PPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.08 10:00, EUR, PPI y/y, 예측: -1.5%, 이전: -0.5%
2026.01.08 10:00, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.4%
2026.01.08 10:00, EUR, 비즈니스 기후 지표, 예측: -0.53, 이전: -0.66
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 신뢰도 지표, 예측: -8.3, 이전: -9.3
2026.01.08 10:00, EUR, 서비스 정서 지표, 예측: 6.5, 이전: 5.7
2026.01.08 10:00, EUR, 경제 심리 지표, 예측: 96.5, 이전: 97.0
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 신뢰 지수, 예측: -14.6, 이전: -14.6
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 가격 기대치, 예측: 22.2, 이전: 23.1
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 판매 가격 기대치, 예측: 8.7, 이전: 9.9
2026.01.08 11:00, BRL, FGV IGP-DI 인플레이션 지수 m/m, 예측: 0.60%, 이전: 0.01%
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 m/m, 예측: 0.9%, 이전: 1.0%
2026.01.08 11:00, ZAR, 제조 생산성 y/y, 예측: 2.2%, 이전: 0.2%
2026.01.08 11:00, EUR, 비즈니스 신뢰도, 예측: -3.7, 이전: -3.0
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -0.5%
2026.01.08 12:00, MXN, CPI m/m, 예측: 0.37%, 이전: 0.66%
2026.01.08 12:00, MXN, CPI y/y, 예측: 3.96%, 이전: 3.80%
2026.01.08 12:00, MXN, 코어 CPI m/m, 예측: 0.22%, 이전: 0.19%
2026.01.08 13:30, CAD, 수입품, 이전: $64.078 B
2026.01.08 13:30, CAD, 수출, 이전: $64.231 B
2026.01.08 13:30, CAD, 무역 수지, 예측: $-0.439 B, 이전: $0.153 B
2026.01.08 13:30, USD, 무역 수지, 예측: $-56.327 B, 이전: $-52.828 B
2026.01.08 13:30, USD, 수출, 이전: $289.305 B
2026.01.08 13:30, USD, 수입품, 이전: $342.133 B
2026.01.08 13:30, USD, 비농업 생산성 q/q, 예측: 4.2%, 이전: 3.3%
2026.01.08 13:30, USD, 단위 인건비 q/q, 예측: 1.6%, 이전: 1.0%
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 청구, 예측: 226 K, 이전: 199 K
2026.01.08 13:30, USD, 계속되는 실업수당 청구, 예측: 1.897 M, 이전: 1.866 M
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 4주 평균, 예측: 218.603 K, 이전: 218.750 K
2026.01.08 15:00, MXN, 멕시코 은행 통화 정책 회의록
2026.01.08 15:00, USD, 도매재고 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.08 15:00, USD, 도매 판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.08 15:30, USD, EIA 천연 가스 스토리지 변동, 예측: 84 B, 이전: -38 B
2026.01.08 16:30, USD, 4주 어음 경매, 이전: 3.590%
2026.01.08 16:30, USD, 8주 어음 경매, 이전: 3.580%
2026.01.08 20:00, USD, 연방 소비자 신용도 m/m, 예측: $11.03 B, 이전: $9.18 B
2026.01.08 23:00, KRW, 현재 계정, 예측: $8.41 B, 이전: $6.81 B
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -3.0%
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -3.5%
2026.01.08 23:50, JPY, 외환보유고, 이전: $1359.4 B
2026.01.09 01:30, CNY, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.1%
2026.01.09 01:30, CNY, CPI y/y, 예측: 1.0%, 이전: 0.7%
2026.01.09 01:30, CNY, PPI y/y, 예측: -2.1%, 이전: -2.2%
2026.01.09 05:00, JPY, 동행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 동시 지수 m/m
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수 m/m
2026.01.09 06:45, CHF, 실업률, 예측: 3.0%, 이전: 3.0%
2026.01.09 06:45, CHF, 실업률 n.s.a., 예측: 3.0%, 이전: 2.9%
2026.01.09 07:00, EUR, 수출 m/m, 예측: -1.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, EUR, 수입 m/m, 예측: -1.7%, 이전: -1.2%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지, 예측: €15.6 B, 이전: €16.8 B
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 1.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.09 07:00, EUR, 무역 수지 n.s.a., 예측: €19.4 B, 이전: €17.3 B
2026.01.09 07:00, NOK, CPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.09 07:00, NOK, CPI y/y, 예측: 3.3%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI m/m, 예측: -0.1%, 이전: -0.3%
2026.01.09 07:00, NOK, 코어 CPI y/y, 예측: 3.2%, 이전: 3.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI m/m, 이전: 2.0%
2026.01.09 07:00, NOK, PPI y/y, 예측: -8.6%, 이전: -8.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산 m/m, 예측: -2.9%, 이전: -6.6%
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산성 y/y, 예측: 5.9%, 이전: 6.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간 부문 생산 m/m, 이전: 102.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간부문생산성 y/y, 이전: 111.4%
2026.01.09 07:45, EUR, 소비자 지출 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 0.4%
2026.01.09 07:45, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.09 08:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.2%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.5%
2026.01.09 09:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 0.5%, 이전: 1.3%
2026.01.09 10:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.0%
2026.01.09 10:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.09 10:30, EUR, 12개월 BOT 경매, 이전: 2.181%
2026.01.09 11:30, INR, 은행 대출 성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 예금성장률 y/y
2026.01.09 11:30, INR, 외환보유고
2026.01.09 12:00, BRL, CPI m/m, 예측: 0.49%, 이전: 0.18%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI y/y, 예측: 4.08%, 이전: 4.46%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI s.a. m/m, 이전: 0.12%
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.7%
2026.01.09 12:00, MXN, 산업 생산 n.s.a. y/y, 예측: -1.1%, 이전: -0.4%
2026.01.09 12:45, EUR, ECB 집행 위원회 레인 연설
2026.01.09 13:30, CAD, 고용 변화, 예측: 43.9 K, 이전: 53.6 K
2026.01.09 13:30, CAD, 정규직 변화, 이전: -9.4 K
2026.01.09 13:30, CAD, 시간제 고용 변화, 이전: 63.0 K
2026.01.09 13:30, CAD, 실업률, 예측: 6.4%, 이전: 6.5%
2026.01.09 13:30, CAD, 참여율, 예측: 65.0%, 이전: 65.1%
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작
2026.01.09 13:30, USD, 건축 허가서
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 건축허가 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 실업률, 예측: 4.8%, 이전: 4.6%
2026.01.09 13:30, USD, 비농장 급여, 예측: 100 K, 이전: 64 K
2026.01.09 13:30, USD, 참여율, 예측: 62.4%, 이전: 62.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 y/y, 예측: 3.7%, 이전: 3.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 주별 시간, 예측: 34.2, 이전: 34.3
2026.01.09 13:30, USD, 정부 급료, 예측: 16 K, 이전: -5 K
2026.01.09 13:30, USD, 개인 비농업 급여, 예측: 69 K, 이전: 69 K
2026.01.09 13:30, USD, U6 실업률, 예측: 8.4%, 이전: 8.7%
2026.01.09 13:30, USD, 제조 급여, 예측: -5 K, 이전: -5 K
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자심리, 예측: 54.3, 이전: 52.9
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자 기대치, 예측: 52.6, 이전: 54.6
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 현재 상황, 예측: 53.6, 이전: 50.4
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 인플레이션 예상, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 5년 인플레이션 예상, 예측: 3.0%, 이전: 3.2%
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 US Oil Rig Count
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 미국 총 리그 수
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 신규 대출, 예측: ¥-0.050 T
2026.01.10 01:00, CNY, PBC M2 머니주식 y/y, 예측: 8.1%
2026.01.10 01:00, CNY, PBC 대출 증가율 y/y, 예측: 6.4%
2026.01.12 00:30, AUD, ANZ 채용 공고 m/m, 예측: -0.7%, 이전: -0.8%
2026.01.12 09:30, EUR, 센틱스 투자자 신뢰도, 예측: -6.2, 이전: -6.2
2026.01.12 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.12 13:30, EUR, 현재 계정 n.s.a., 예측: €12.0 B, 이전: €14.8 B
2026.01.12 13:50, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 이전: 2.043%
2026.01.12 13:50, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 이전: 2.060%
2026.01.12 13:50, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 이전: 2.116%
2026.01.12 15:00, USD, CB 고용동향지수, 예측: 106.52, 이전: 105.80
2026.01.12 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 이전: 3.540%
2026.01.12 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 이전: 3.475%
2026.01.12 18:00, USD, 3년 만기 어음 경매, 이전: 3.614%
2026.01.12 18:00, USD, 10년 만기 어음 경매, 이전: 4.175%
2026.01.12 23:50, JPY, BoJ 은행 대출 y/y, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.12 23:50, JPY, 현재 계정 n.s.a.
2026.01.12 23:50, JPY, 상품 무역 수지
2026.01.12 23:50, JPY, 조정된 현재 계정
자주 묻는 질문
경제 달력은 무엇인가요?
경제 달력은 금융 시장에 영향을 미치는 중요한 경제 사건 및 공고의 일정입니다. 여기에는 금리, 고용 보고서, 인플레이션 및 기타 주요 지표에 대한 정보가 포함됩니다. 내장 캘린더와 Metatrader 5의 스페셜 위젯 을 통해 여러분은 최신 뉴스와 정보를 유지하고 정보에 입각한 트레이딩을 할 수 있습니다.
외환 경제 달력을 어떻게 해석해야 할까요?
경제 달력은 외환 시장에 영향을 미치는 경제 뉴스 및 통계의 시간, 날짜 및 중요성을 보여줍니다. 예측 및 실제 수치와 이벤트의 중요성 (낮음, 중간 또는 높음)에 주의를 기울여야 합니다. 내장 된 Metatrader 5 캘린더 및 간편 위젯 은 트레이더들이 거래 터미널 또는 웹 사이트에서 이러한 이벤트를 쉽게 추적 할 수 있도록 도와 줍니다.
경제 달력을 사용하여 어떻게 거래해야 할까요?
경제 일정은 뉴스에 거래하거나 데이터 발표시 시장 변동성과 관련된 위험을 피하는 데 사용됩니다. 예를 들어 실제 값이 예측 값과 크게 다르면 시장이 급격히 반응하며 단기 거래의 기회가 있을 수 있습니다. 편리한 경제 달력 위젯 을 Metatrader 5에 설치해서 중요 이벤트에 항상 대응하세요.