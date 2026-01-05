경제 달력은 무엇인가요? 경제 달력은 금융 시장에 영향을 미치는 중요한 경제 사건 및 공고의 일정입니다. 여기에는 금리, 고용 보고서, 인플레이션 및 기타 주요 지표에 대한 정보가 포함됩니다. 내장 캘린더와 Metatrader 5의 스페셜 위젯 을 통해 여러분은 최신 뉴스와 정보를 유지하고 정보에 입각한 트레이딩을 할 수 있습니다.

외환 경제 달력을 어떻게 해석해야 할까요? 경제 달력은 외환 시장에 영향을 미치는 경제 뉴스 및 통계의 시간, 날짜 및 중요성을 보여줍니다. 예측 및 실제 수치와 이벤트의 중요성 (낮음, 중간 또는 높음)에 주의를 기울여야 합니다. 내장 된 Metatrader 5 캘린더 및 간편 위젯 은 트레이더들이 거래 터미널 또는 웹 사이트에서 이러한 이벤트를 쉽게 추적 할 수 있도록 도와 줍니다.