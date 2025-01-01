문서화섹션
mql5 프로그램의 강제 종료 여부를 확인.

bool  IsStopped();

값 반환

만약 _StopFlag 시스템 변수에 0이 아닌 값이 포함되어 있으면 true를 반환. mql5 프로그램이 작업을 완료하도록 명령을 받은 경우, 0이 아닌 값이 _StopFlag에 기록됩니다. 이 경우 프로그램을 즉시 종료해야 하며, 그렇지 않으면 프로그램이 3초 후에 외부에서 강제로 완료됩니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 스탑 확인이 포함된 무한 루프
   while(!IsStopped())
     {
//--- 차트에 로컬 PC 시간을 표시합니다.
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. 프로그램이 중단됩니다.");
 
//--- 모두 삭제
   Comment("");
  }