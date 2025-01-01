IsStopped

mql5 프로그램의 강제 종료 여부를 확인.

bool IsStopped();

값 반환

만약 _StopFlag 시스템 변수에 0이 아닌 값이 포함되어 있으면 true를 반환. mql5 프로그램이 작업을 완료하도록 명령을 받은 경우, 0이 아닌 값이 _StopFlag에 기록됩니다. 이 경우 프로그램을 즉시 종료해야 하며, 그렇지 않으면 프로그램이 3초 후에 외부에서 강제로 완료됩니다.

예: