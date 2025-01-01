문서화섹션
DatabaseTransactionRollback

롤백 트랜잭션.

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // DatabaseOpen에서 수신된 데이터베이스 핸들
   );

매개변수

database

[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    –  심각한 런타임 오류;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  sql 매개변수가 빈 문자열을 포함;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           –  충분하지 않은 메모리;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 요청을 UTF-8 문자열로 변환 중에 오류 발생;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 내부 데이터베이스 오류;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – 유효하지 않은 데이터베이스 핸들;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  요청 실행 오류.

참고

DatabaseTransactionRollback() 호출은 DatabaseTransactionBegin() 함수를 호출한 후 실행된 모든 트랜잭션을 취소합니다. DatabaseTransactionRollback() 기능은 트랜잭션을 실행할 때 오류가 발생할 경우 데이터베이스의 변경 사항을 롤백하는 데 필요합니다.

